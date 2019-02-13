Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд подвел итог матчу манкунианцев с «ПСЖ» в 1/16 финала Лиги чемпионов (0:2).

«Поражение стало для команды проверкой реальностью. Это не так уж и плохо, а скорее повод сделать выводы.

Можно сказать, что Оле-Гуннар Сульшер был готов к этому поражению», — сказал англичанин в эфире BT Sport.

Для норвежца поражение стало первым за 12 матчей в должности после назначения 18 декабря. «Юнайтед» выиграл 11 матчей и один сыграл вничью.

Поражение 0:2 — худший результат для манкунианцев в домашних матчах еврокубков за всю историю клуба.

Напомним, полузащитник Поль Погба получил красную карточку в концовке встречи и пропустит ответную игру, которая состоится 6 марта.