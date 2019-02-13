Лига чемпионов. «ПСЖ» победил на «Олд Траффорд»; «МЮ» впервые проиграл и не забил при Сульшере

Когда нибудь оно должно было случится. В некоторых матчах им просто везло. Жаль что это поражение пришлось на такой важный матч. Надо еще отметить ПСЖ ,Тухелю удалось настроить команду на такой сложный матч и их победа выглядит заслуженной.
Встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» закончилась со счетом 2:0 в пользу парижан.
За команду гостей забили защитник Преснел Кимпембе и нападающий Килиан Мбаппе.
Манкунианцы впервые проиграли под руководством Оле-Гуннара Сульшера. Норвежец вступил в должность и. о. главного тренера в декабре и выиграл 10 из 12 матчей, еще один сведя к ничейному результату. Английский клуб впервые не забил при Сульшере.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
Манчестер Юнайтед — ПСЖ — 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 — Кимпембе, 53; 0:2 — Мбаппе, 60.