Лига чемпионов. «ПСЖ» победил на «Олд Траффорд»; «МЮ» впервые проиграл и не забил при Сульшере

Встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» закончилась со счетом 2:0 в пользу парижан.

За команду гостей забили защитник Преснел Кимпембе и нападающий Килиан Мбаппе.

Манкунианцы впервые проиграли под руководством Оле-Гуннара Сульшера. Норвежец вступил в должность и. о. главного тренера в декабре и выиграл 10 из 12 матчей, еще один сведя к ничейному результату. Английский клуб впервые не забил при Сульшере.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Манчестер Юнайтед — ПСЖ — 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 — Кимпембе, 53; 0:2 — Мбаппе, 60.

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