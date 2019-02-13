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    Лига чемпионов. «ПСЖ» победил на «Олд Траффорд»; «МЮ» впервые проиграл и не забил при Сульшере

    Встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед»«ПСЖ» закончилась со счетом 2:0 в пользу парижан.

    За команду гостей забили защитник Преснел Кимпембе и нападающий Килиан Мбаппе.

    Манкунианцы впервые проиграли под руководством Оле-Гуннара Сульшера. Норвежец вступил в должность и. о. главного тренера в декабре и выиграл 10 из 12 матчей, еще один сведя к ничейному результату. Английский клуб впервые не забил при Сульшере.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Манчестер Юнайтед — ПСЖ — 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 — Кимпембе, 53; 0:2 — Мбаппе, 60.

    Результаты Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир

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    13.02.2019 01:01
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 16:42

      Когда нибудь оно должно было случится. В некоторых матчах им просто везло. Жаль что это поражение пришлось на такой важный матч. Надо еще отметить ПСЖ ,Тухелю удалось настроить команду на такой сложный матч и их победа выглядит заслуженной.

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      Рейтинг: +7

      b0mb 13 февраля 2019, 12:55

      Ecли делаете cтавки -> bet-group.ru

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 13 февраля 2019, 12:30

      Ребят, позвольте внести ясность. ПСЖ - очень сильная команда. У них отличное взаимопонимание, сыгранность, мастерство и т.д. Плюс - они играли с полной самоотдачей. Если бы им чуточку повезло в прошлых розыгрышах с Барсой и Реалом, они вполне могли бы выйграть турнир.

      МЮ силён по именам, но командная игра у него не на таком высоком уровне. Поэтому, собственно, ПСЖ и выиграл.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 13 февраля 2019, 08:00

      Увы... МанЮ с Фергюсоном и без - две большие разницы...

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      Рейтинг: +367

      gigs84 > alex1951 13 февраля 2019, 11:57

      Это так, но не надо думать, что САФ всегда всех выносил. И у него было не мало трудных матчей. Если он такой крутой, как многие считают, то почему он выиграл ЛЧ всего два раза, а не пять-шесть, а то и десять? Он был хорошим тренером, но не надо его считать лучшим из лучших. Таких как он ещё с десяток наберется.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > gigs84 13 февраля 2019, 12:45

      Окей ....но обсираться в 1\8 ой ,(причем дома) непозволительная роскошь для него..
      И ,кстати,где ты вычитал,что я назвал его лучшим из лучших?
      Он стабильный,просмотри его послужной список и не закцикливайся на ЛЧ,без обиды)))

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      Рейтинг: +367

      gigs84 > alex1951 13 февраля 2019, 22:34

      Просто многие его футбольным богом считают, и меня это немного бесит.

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      Рейтинг: +367

      gigs84 > alex1951 13 февраля 2019, 22:48

      Да, 13 чемпионство в АПЛ - результат феноменальный, не спорю. Но тут есть один неприятный для меня нюанс: МЮ часто помогали судьи. Я смотрел десятки матчей, и, к сожалению, примерно в каждом втором судили явно в их пользу. Я за справедливость.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 13 февраля 2019, 03:40

      Если неймар и кавани играли то вы увидели бы 18+... не понимаю зачем санчес нужен.... после двух травм нападение эти кроме янга на скорасте некому было... продайте наконец мусор санчес лукаку мату... купите защитника форварда... с шпорами один де хея игра... и все больше топ команды небыло.... и сегодня де хея шансы оставил

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > de bruyne 13 февраля 2019, 11:24

      санчес не санчес ! защиты нету ! полузащиты тоже !

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      Рейтинг: +367

      gigs84 > de bruyne 13 февраля 2019, 12:05

      Не желаю вас оскорбить, но хочется сказать, что у вас в голове мусор, если вы несёте такую охинею. Это топовые игроки, которые играли в топовых клубах и выступают за сильные сборные. По отдельности они очень сильны. Проблема в том, что командная игра у МЮ хромает, а у ПСЖ она на высочайшем уровне. Поэтому они и победили.

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      Рейтинг: +4454

      Snek 13 февраля 2019, 02:58

      Об этом я говорил ещё до матча. МЮ Сульшера не обыграл никого серьёзного, а все были в экстазе и думали, что у них есть шанс и будет борьба.
      Хотя надо признать, что в первом тайме МЮ показывал более сносную игру, во втором тайме всё посыпалось, да и пропустили дьяволы два подряд, очень быстро.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Snek 13 февраля 2019, 03:42

      Шпор де хея обыгрывал с топ

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > de bruyne 13 февраля 2019, 11:23

      там скорее повезло да с помощью де хеа !

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      Рейтинг: +4454

      Snek > de bruyne 13 февраля 2019, 11:57

      Во-первых шпоры не такая уж и сильная команда, скорее команда созданная тренером, а во-вторых шпоры отыгрались бы, чуточку везения, мяч в ворота просто не шёл, ну и Де Хеа.

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      Рейтинг: +367

      gigs84 > Snek 13 февраля 2019, 12:12

      Шанс у них есть, но очень маленький. И кстати Тоттенхэм с Арсеналом - это серьёзные команды, как бы вы к ним не относились. Хотя конечно без везения не обошлось)

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      Рейтинг: +4454

      Snek > gigs84 13 февраля 2019, 17:00

      За Арсенал я болею уже лет 20, он уже давно "не торт". Даже не знаю, что должно произойти, чтобы канониры вернулись в ряды топ клубов. Может быть чета Хилл-Вудов, их друзей и родственников спустя сотню лет покинет структуры Арсенала со своим старомодным менеджментом и всё изменится?
      Тоттенхэм это крепкий английский середнячок, да там сейчас выросло неплохое поколение, у руля оказался талантливый тренер, но это временное явление. Такое бывало и раньше, но команду быстро раскупали, а результаты были всегда нестабильными.

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      Рейтинг: +367

      gigs84 > Snek 13 февраля 2019, 22:41

      Просто считается, что раньше в АПЛ была топ четвёрка, в которую входил Арсенал, а сейчас топ шестёрка, в которую входит Тоттенхэм. Арсеналу частенько немного не везло, ну может с Эмери повезёт.

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      Рейтинг: +905

      VVadic 13 февраля 2019, 01:43

      И что мешает МЮ быть на уровне Реала и Барсы? Деньги вроде есть.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > VVadic 13 февраля 2019, 03:36

      Фергюсан нужен... команду всяким доверили и убивают

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      Рейтинг: +367

      gigs84 > VVadic 13 февраля 2019, 12:17

      Что-то мешает. Мне кажется, что отсутствие хорошего командного взаимодействия, когда каждый чётко знает, что он должен делать на поле. Состав то у них отличный. Ну может оборону ещё усилить не помешало бы.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 февраля 2019, 01:19

      сказка закончилась. и это еще без кавани и неймара ! могли бы накидать больше ! Ни защиты ни полузащиты ни нападения.

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      Рейтинг: +367

      gigs84 > dinar7777dinar 13 февраля 2019, 12:34

      ПСЖ был очень хорош и ничего не позволил манкунеанцам, к сожалению.

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