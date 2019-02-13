Погба получил красную карточку в матче с «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба покинул поле в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:2, 90+1 минута).

25-летний француз получил второе предупреждение после столкновения с защитником парижан Дани Алвесом и спорами с главным арбитром. Чемпион мира пропустит ответный матч, который состоится 6 марта.

За команду Томаса Тухеля отличились защитник Преснел Кимпембе и нападающий Килиан Мбаппе.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию. Следить за событиями встречи на «Олд Траффорд» можно здесь.