Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Погба получил красную карточку в матче с «ПСЖ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба покинул поле в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:2, 90+1 минута).

    25-летний француз получил второе предупреждение после столкновения с защитником парижан Дани Алвесом и спорами с главным арбитром. Чемпион мира пропустит ответный матч, который состоится 6 марта.

    За команду Томаса Тухеля отличились защитник Преснел Кимпембе и нападающий Килиан Мбаппе.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию. Следить за событиями встречи на «Олд Траффорд» можно здесь.

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2019 00:56
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 16:29

      Теперь пропустит ответную игру в Париже. Но все же ПСЖ должен пройти дальше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 13 февраля 2019, 16:10

      За дело. Второй фол- это прямая нога и удар в область колена. Вы видели как кости ломают ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 февраля 2019, 10:01

      Да там по 1-2 у каждой команды надо было удалять, не все решения итальянец четко принимал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 13 февраля 2019, 09:56

      Да зря его выгнали, ничего грубого во втором фоле не было!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 февраля 2019, 09:11

      Не все умеют проигрывать, тем более на своём стадионе при переполненных трибунах.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 13 февраля 2019, 02:14

      Наверное Моуриньо виноват, у мальчика до сих пор стресс.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 февраля 2019, 00:58

      обезьяна вали обратно в блювентус !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      my21sterio > dinar7777dinar 13 февраля 2019, 01:06

      Чет до этого когда он забивал ты тихо сидел. а ну да повод же появился

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > my21sterio 13 февраля 2019, 01:11

      сходи поспи уже а то завтра тебе в школу дите !!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      efwefw3244 > my21sterio 13 февраля 2019, 01:13

      И кому он забивал? среденьким клубам.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > dinar7777dinar 13 февраля 2019, 08:31

      Следи,оскорбляй и критикуй свою команду, а поводу других не..уй умничать!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Спартач80 13 февраля 2019, 11:25

      оооо кучка дебилов тут собралась и вещает ! смотри на свой убогий клуб !

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11