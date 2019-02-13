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    «МЮ» впервые проиграл домашний матч еврокубка с разницей более чем в 1 мяч

    Встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед»«ПСЖ» завершилась победой гостей со счетом 2:0.

    Победа стала первой для и.о. главного тренера Оле-Гуннара Сульшера за 8 недель в должности. Команда выиграла 10 матчей и еще один сыграла вничью.

    Поражение более чем в один гол на «Олд Траффорд» в матче еврокубка — первый случай в истории «Юнайтед».

    Напомним, в концовке встречи вторую желтую карточку получил полузащитник Поль Погба. Француз пропустит ответную встречу, которая состоится 6 марта в Париже.

    Источник: OptaJoe

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    13.02.2019 01:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 февраля 2019, 07:00

      Всё встало на свои места! французы в духе истории напакастили англичанам)

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 13 февраля 2019, 02:12

      Всё, сдулись! Не люблю ПСЖ, но ещё больше не люблю, команды из английской "супер" лиги. Напыщенных индюков и снобов, но как только надо действительно продемонстрировать всё на что способен - один пшик.
      Надеюсь к 1/4 финала не останется ни одной британского "элитарного" клуба. Был один, который мог зажигать и того слили.

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > Yev 13 февраля 2019, 11:46

      Я тоже не люблю индюков, но люблю АПЛ и надеюсь, что их клубы выступят достойно.

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      Рейтинг: +449

      Сенситив 13 февраля 2019, 01:46

      ...Победа стала первой для и.о. главного тренера Оле-Гуннара Сульшера..., редактор - просто тупица, хоть бы заголовок прочитал сначала, потом бы публиковал глупости...))

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