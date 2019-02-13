«МЮ» впервые проиграл домашний матч еврокубка с разницей более чем в 1 мяч

Встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Победа стала первой для и.о. главного тренера Оле-Гуннара Сульшера за 8 недель в должности. Команда выиграла 10 матчей и еще один сыграла вничью.

Поражение более чем в один гол на «Олд Траффорд» в матче еврокубка — первый случай в истории «Юнайтед».

Напомним, в концовке встречи вторую желтую карточку получил полузащитник Поль Погба. Француз пропустит ответную встречу, которая состоится 6 марта в Париже.