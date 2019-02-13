Ракицкий: «Фенербахче» забил нам с полумомента. Больше они ничего не создали»

Всем коллегам, респект! Хочу поздравить Ярослава с дебютом. Хороший старт в новом клубе. Удачи! Уверен, что "Зенит" пройдёт Фенер, хотя я и не болельщик Питерцев.
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий подвел итог матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Фенерабахче» (0:1).
«Мы разобрали «Фенербахче». Знали, что они сильны на стандартах. Они забили нам именно со стандарта, была неразбериха у наших ворот.
Они забили нам с полумомента, я так считаю. Больше они ничего не создали у наших ворот. Наша задача была играть спокойно, контролировать игру», – «Спорт-Экспресс» приводит слова украинца в интервью «Матч Премьер».
- 29-летний игрок дебютировал за российский клуб в официальных матчах.
- В январе он перешел из донецкого «Шахтера» за 10 миллионов евро.
- Ответная встреча состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.