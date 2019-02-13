Ракицкий: «Фенербахче» забил нам с полумомента. Больше они ничего не создали»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий подвел итог матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Фенерабахче» (0:1).

«Мы разобрали «Фенербахче». Знали, что они сильны на стандартах. Они забили нам именно со стандарта, была неразбериха у наших ворот.

Они забили нам с полумомента, я так считаю. Больше они ничего не создали у наших ворот. Наша задача была играть спокойно, контролировать игру», – «Спорт-Экспресс» приводит слова украинца в интервью «Матч Премьер».