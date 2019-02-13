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    Ракицкий: «Фенербахче» забил нам с полумомента. Больше они ничего не создали»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий подвел итог матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Фенерабахче» (0:1).

    «Мы разобрали «Фенербахче». Знали, что они сильны на стандартах. Они забили нам именно со стандарта, была неразбериха у наших ворот.

    Они забили нам с полумомента, я так считаю. Больше они ничего не создали у наших ворот. Наша задача была играть спокойно, контролировать игру», – «Спорт-Экспресс» приводит слова украинца в интервью «Матч Премьер».

    • 29-летний игрок дебютировал за российский клуб в официальных матчах.
    • В январе он перешел из донецкого «Шахтера» за 10 миллионов евро.
    • Ответная встреча состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2019 00:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +70

      hirurg99 13 февраля 2019, 13:13

      Всем коллегам, респект! Хочу поздравить Ярослава с дебютом. Хороший старт в новом клубе. Удачи! Уверен, что "Зенит" пройдёт Фенер, хотя я и не болельщик Питерцев.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 12:54

      Об этом лучше не говорить а показать хорошую игру в ответной встрече.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > zigbert 14 февраля 2019, 19:00

      Говорить то же надо, матч идёт 90 минут ,а обсуждают несколько дней.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 13 февраля 2019, 11:55

      Рот закрой. Играй в футбол.

      1
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      Рейтинг: +365

      yaran56 13 февраля 2019, 10:00

      У них полумомент и куча ударов по воротам,, а у вас надежда на случайность типа пенала и без ударов по воротам. Полезнее было не соперника критиковать, а свою игру, без ворот соперника, анализировать.

      0
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      Рейтинг: +87

      ЧаплиN 13 февраля 2019, 07:48

      Ярик, ты качественно провёл этот матч. Единственный минус- не попал в створ при ударе. Желаю чтобы все получилось в новом клубе!

      3
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 13 февраля 2019, 07:22

      Ракицкий:
      «Фенербахче» забил нам с полумомента. Больше они ничего не создали»
      «Зенит» не забил со 100% момента. Больше мы ничего не создали»
      Называется найди 3 отличия

      2
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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 13 февраля 2019, 07:21

      Один удар в створ и тот с пенальти!лучше бы молчал!

      0
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      Рейтинг: +239

      nirita 13 февраля 2019, 05:56

      А вы с явного момента не смогли забить.

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      Рейтинг: +278

      MrNao1 13 февраля 2019, 04:01

      Задача была игру контролировать? Так вы с ней нисколько не справились.

      Один Лунев молодец.

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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 13 февраля 2019, 00:25

      Вы и на пол гола не наиграли -посмотри процент владения мячом!!!

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