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    Тренер «Фенербахче»: «Мы форсировали игру до 60-й минуты. Хотелось бы играть в более высоком темпе»

    Главный тренер «Фенербахче» Эрсун Янал прокомментировал итог встречи с «Зенитом» (1:0) в первом матче 1/16 Лиги Европы.

    «Мы провели хороший матч. Обе команды играли здорово. Мы форсировали игру до 60-й минуты. У нас был очень высокий процент владения мячом, чем я доволен. Конечно, можно было бы играть в более высоком темпе. Особо хочу отметить нашего вратаря Харуна Текина.

    Нас ждет матч в России. Желание наших игроков мне понравилось, был хорош Вальбуэна. Мы играли с очень сильной командой. Я думаю, нам нужно хорошо подготовиться, чтобы победить в Лиге Европы.

    Раньше мы говорили о судьях, теперь, наконец, говорим про футбол. Претензий к судейству нет. Все игроки здорово показали себя, мы должны так же сыграть в гостях.

    Сейчас у нас небольшой переходный период. Но мы стараемся исправить ситуацию. Такая игра, как сегодня, подходит «Фенербахче». Поддержка болельщиков дает нам большое преимущество.

    Нам нужно более четко вести атакующую игру. Что касается игры в обороне, то ее надо оттачивать. Мы придем к этому со временем.

    Шкртел – особенный футболист, он не нуждается в мотивации, потому что он большой профессионал. Сегодня он показал свой уровень. Ему было неважно, с кем играть – с «Зенитом» или кем-то другим. Не думаю, что он настраивался специально на «Зенит», – сказал турок.

    • Текин отразил пенальти полузащитника «Зенита» Роберта Мака.
    • Ответный матч состоится 21 января.

    Источник: Sport24

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    12.02.2019 23:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 12:52

      Одно не понятно ,как такой игрок как Вальбуэна сидит в Фенербахче в запасе?

      2
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > zigbert 14 февраля 2019, 19:11

      Парень расслабился наверно,он и в Динамо под конец не сильно напрягался.

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