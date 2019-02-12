Семак – после поражения от «Фенербахче»: «Ничего не потеряно. Все будет решаться в Петербурге»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги поражению от «Фенербахче» в первой матче 1/16 финала Лиги Европы.

Петербургский клуб проиграл с минимальным счетом. Полузащитник Роберт Мак не реализовал пенальти в конце первого тайма.

– Сложный матч, другого не ожидали, первая официальная игра после длительной паузы.

В первом тайме включились не так быстро, как хотели. Соперник начал агрессивно, болельщики помогали им действовать активно. К сожалению, наши ошибки приводили к стандартам, в том числе к угловым. Мы понимали, что это двухраундовое противостояние, ничего не потеряно. Все будет решаться в Петербурге.

– Почему пенальти бил Мак? Вы раньше говорили, что штатный исполнитель – Дзюба. И что с Ерохиным?

– Думаю, вы невнимательно следите – Ерохина давно нет в команде, у него серьезная травма.

У нас есть Дзюба и игроки, которые при уверенности могут пробить вместо него. Один из таких – Мак. Он взял на себя ответственность, но, к сожалению, не забил

– Мы привыкли, что в «Шахтере» и уже в товарищеских матчах за «Зенит» Ракицкий делает много диагоналей. Сегодня она была только одна. Ваша установка или ход игры? Если второе, что не получалось?

– Все было так. Установки не отдавать ему диагонали не было, просто сначала нужно было контролировать мяч, расставляться по правильным позициям. В первом тайме было несколько моментов, когда не требовались такие передачи. Конечно, в первом тайме хотелось упростить игру.