Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак – после поражения от «Фенербахче»: «Ничего не потеряно. Все будет решаться в Петербурге»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги поражению от «Фенербахче» в первой матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Петербургский клуб проиграл с минимальным счетом. Полузащитник Роберт Мак не реализовал пенальти в конце первого тайма.

    – Сложный матч, другого не ожидали, первая официальная игра после длительной паузы.

    В первом тайме включились не так быстро, как хотели. Соперник начал агрессивно, болельщики помогали им действовать активно. К сожалению, наши ошибки приводили к стандартам, в том числе к угловым. Мы понимали, что это двухраундовое противостояние, ничего не потеряно. Все будет решаться в Петербурге.

    – Почему пенальти бил Мак? Вы раньше говорили, что штатный исполнитель – Дзюба. И что с Ерохиным?

    – Думаю, вы невнимательно следите – Ерохина давно нет в команде, у него серьезная травма.

    У нас есть Дзюба и игроки, которые при уверенности могут пробить вместо него. Один из таких – Мак. Он взял на себя ответственность, но, к сожалению, не забил

    – Мы привыкли, что в «Шахтере» и уже в товарищеских матчах за «Зенит» Ракицкий делает много диагоналей. Сегодня она была только одна. Ваша установка или ход игры? Если второе, что не получалось?

    – Все было так. Установки не отдавать ему диагонали не было, просто сначала нужно было контролировать мяч, расставляться по правильным позициям. В первом тайме было несколько моментов, когда не требовались такие передачи. Конечно, в первом тайме хотелось упростить игру.

    • Ответная встреча состоится 21 марта.
    • «Зенит» проиграл 4 из 6 выездных матчей в текущем розыгрыше турнира.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2019 23:21
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 12:49

      После первой игры Семаку надо сделать выводы с тем что бы усилить игру команды. К ответной игре надо подойти более качественно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 13 февраля 2019, 11:45

      Фраза «Ничего не потеряно. Все будет решаться в Петербурге» уже изрядно поднадоела. На сегодняшний день решать тупо не с кем. Защиты, полузащиты нет. Ракицкий, Анюков игру пропускают. С Ивановичем и Азмуном погоды не сделаешь. В ответке получим необязательный гол и досвидос ЛЕ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 февраля 2019, 11:15

      как то хило всё это сказано? этот разбор полёта плохого тренера нет у него злости и величия так бу-бу бу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 13 февраля 2019, 10:26

      Хотелось бы увидеть новый Зенит, но увы... продолжение следует. Игры нет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 февраля 2019, 09:52

      игры как не было так и нет в сотый раз повторяю Семак не тренер для Зенита хотя для такого сойдёт и физрук как можно что то выигрывать с таким набором футболёров в приличной команде не должно быть таких как Набиуллин Эрнани Дриусси Краневиттер Мак Смольников, а тут ещё пенсионеры Анюков Иванович Маркизио Ракицкий и с умирающим на поле Дзюбой вот и результат.Удивляюсь как наш чемпионат стоит выше турецкого в рейтинге УЕФА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 13 февраля 2019, 09:46

      Пока есть неделя перед ответной игрой,срочно всей команде необходимо поработать над исполнением пенальти,а также стандартов-очень вероятно,что именно точное их исполнение станет решающим для выхода в следующий тур!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 13 февраля 2019, 09:38

      Для гостевого матча этот результат нормальный, дома Зенит обязан побеждать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 13 февраля 2019, 06:48

      Фенербахче хватило на один тайм, во втором они сдали, гол забили с полумомента, удачный, для них, отскок. У наших плохая сыгранность и много потерь при передачах. Посмотрим, что покажут дома. 1 - 0 в гостях, это не смертельно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 13 февраля 2019, 05:50

      Потолок 1/16 в том году был Андерлехт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 13 февраля 2019, 02:36

      Футбол неожиданно рано застиг Зенит в феврале. Загар у всех супер

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11