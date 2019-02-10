Ковач – о ничьей «Боруссии»: «Когда к 75 минуте ведешь 3:0, нельзя допускать подобного»

Главный тренер «Баварии» подвел итог победе над «Шальке-04» в матче 21 тура чемпионата Германии (3:1).

«Мне кажется, в первом тайме зрители увидели действительно очень хороший футбол. Во второй половине эпизодами мы тоже играли прилично.

Впрочем, было видно что в середине недели мы отыграли 120 минут. Это было видно и сегодня в Дортмунде.

Когда к 75 минуте ведeшь 3:0, нельзя допускать подобного. Так что мы были предупреждены», — приводит слова Ковача пресс-служба клуба.