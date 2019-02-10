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    Ковач – о ничьей «Боруссии»: «Когда к 75 минуте ведешь 3:0, нельзя допускать подобного»

    Главный тренер «Баварии» подвел итог победе над «Шальке-04» в матче 21 тура чемпионата Германии (3:1).

    «Мне кажется, в первом тайме зрители увидели действительно очень хороший футбол. Во второй половине эпизодами мы тоже играли прилично.

    Впрочем, было видно что в середине недели мы отыграли 120 минут. Это было видно и сегодня в Дортмунде.

    Когда к 75 минуте ведeшь 3:0, нельзя допускать подобного. Так что мы были предупреждены», — приводит слова Ковача пресс-служба клуба.

    • Лидер чемпионской гонки «Боруссия» сыграла 3:3 с «Хоффенхаймом».
    • Команда Люсьена Фавра пропустила 3 гола за 12 минут в концовке.
    • Мюнхенцы набрали 45 очков и занимают второе место.
    • Отставание от «шмелей» – 5 баллов.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    10.02.2019 06:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 февраля 2019, 15:21

      Немецкий чемпионат непредсказуем.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 10 февраля 2019, 10:31

      Жопой чувствовал плохое, первый звонок когда Витсель и Диалло мяч потеряли в штрафной в начале второго тайма!!! А вообще защита у Боруссии сырая!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 февраля 2019, 09:55

      Да уж, "отличились" "шмели" в этой игре в концовке матча.

      2
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