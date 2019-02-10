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    Полиция задержала двух фанатов «Саутгемптона». Они изображали самолет после минуты молчания в память о Сале

    «Саутгемптон» принимал «Кардиифф» в матче 26-го тура АПЛ (1:2). Игра началась с минуты молчания в память о форварде Эмилиано Сале.

    В январе игрок перешел в «Кардифф» из «Нанта». По пути во Уэльс самолет с футболистом разбился, среди его обломков на дне Ла-Манша нашли тело Салы.

    Сала погиб

    Во время матча между «Саутгемптоном» и «Кардиффом» два болельщика «святых» расставили руки и изобразили летящий самолет. Полиция задержала фанатов.

    «Саутгемптон» выступил с официальным заявлением:

    «Такому поведению не место в нашей игре, мы не допустим его на стадионе «Сент-Мэри». «Саутгемптон» может подтвердить, что полиция арестовала двух болельщиков во время матча с «Кардиффом».

    Клуб продолжит работать с полицией, чтобы выявить всех лиц, которые показывали оскорбительные жесты болельщикам «Кардиффа».

    Источник: BBC

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    10.02.2019 01:58
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +67329

      portero 10 февраля 2019, 16:05

      главное и на поле их наказали.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 февраля 2019, 15:17

      Для кого то это трагедия. Сопереживать о случившемся не всем дано.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +807

      jet andy 10 февраля 2019, 11:22

      Факин кантс.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 10 февраля 2019, 10:29

      Это, по-моему, очень скотский поступок. У нас бы такое даже фанаты ЦСКА в отношении своих спартаковских визави вряд ли бы позволили.

      3
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      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Добрый Бобер 10 февраля 2019, 11:01

      Зато наоборот - очень возможно.

      -3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 февраля 2019, 10:08

      В семье не без урода, всё правильно. Государство тоже может и должно воспитывать своих граждан, если с этим не справились родители.

      2
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      Рейтинг: +1969

      Niko 10 февраля 2019, 08:48

      Ситуация конечно не однозначная, но и жесты не двусмысленные. Шутки подколы особенно такие жесткие разжигаются ненависть, как следствие провоцируют вражду и более тяжкие преступления. Их ведь не посадят, но штраф хороший заслужили, не повадно будет.

      2
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      Рейтинг: +3490

      serhio80 > Niko 10 февраля 2019, 12:40

      Хм) не оправдываю их действия, но за что штраф им могут выписать? Тут скорее обратный иск к стадиону и полиции.

      0
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      Рейтинг: -7

      pavelgnutov 10 февраля 2019, 04:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -11
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 10 февраля 2019, 04:03

      Одни фанаты провоцировали других, те ответили. Да, явно перебор, они дураки и их я не оправдываю, но блин, если на каждый подкол, пусть и жёсткий будут в ментовку сажать, то я хз тогда куда будет двигаться вектор боления на стадионе. Скоро и шутки запретят и кричать нельзя будет как в театре... Вон фанаты Динамо раскидывали блокадные карточки на хлеб перед матчем, и чё то их никто не арестовал

      -1
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      Рейтинг: +1969

      Niko > GoldPlayFIFARus9 10 февраля 2019, 08:45

      У нас такого нет, поэтому и стадионы пустые. А у них и с детьми маленькими ходят и на каждый матч у всех полные трибуны.

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Niko 10 февраля 2019, 10:18

      Стадионы не от этого пустые....в Англии в своё время были самые отмороженные фанаты...и при этом стадионы забиты до отказа.....а всё гораздо проще просто у нас так не любят футбол да денег лишних у многих просто нет для похода на стадион на каждый матч и это факт....а порядок конечно нужно наводить..

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      Рейтинг: +1369

      Hoahin 10 февраля 2019, 01:59

      Теперь и за шутки что ли задержать могут? Не оправдываю тупоголовых фанатов, но задерживать за это уже чересчур.

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > Hoahin 10 февраля 2019, 08:48

      Английские фанаты долгое время имели репутацию самых отбитых и отмороженных во всей Европе, нагоняя жути. Грамотная работа полиции наконец-то поставила бритоголовых громил бритов - football fan hooligans в стойло. Не думаю, что стоит учить английских бобби как работать с настоящими хулиганами, а не винтить хилых очкариков.

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