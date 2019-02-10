Полиция задержала двух фанатов «Саутгемптона». Они изображали самолет после минуты молчания в память о Сале

«Саутгемптон» принимал «Кардиифф» в матче 26-го тура АПЛ (1:2). Игра началась с минуты молчания в память о форварде Эмилиано Сале.

В январе игрок перешел в «Кардифф» из «Нанта». По пути во Уэльс самолет с футболистом разбился, среди его обломков на дне Ла-Манша нашли тело Салы.

Сала погиб

Во время матча между «Саутгемптоном» и «Кардиффом» два болельщика «святых» расставили руки и изобразили летящий самолет. Полиция задержала фанатов.

twit text — (@ccfcben) 9 февраля 2019 г.

«Саутгемптон» выступил с официальным заявлением:

«Такому поведению не место в нашей игре, мы не допустим его на стадионе «Сент-Мэри». «Саутгемптон» может подтвердить, что полиция арестовала двух болельщиков во время матча с «Кардиффом».

Клуб продолжит работать с полицией, чтобы выявить всех лиц, которые показывали оскорбительные жесты болельщикам «Кардиффа».