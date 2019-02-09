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    Примера. «Хетафе» обыграл «Сельту», «Вальядолид» и «Вильярреал» сыграли вничью

    «Хетафе» в матче 23 тура чемпионата Испании обыграл «Сельту» со счетом 3:1.

    Игроки Пепе Бордаласа набрали 35 очков и остались на пятом месте в турнирной таблице. Команда из Виго с 24 баллами занимает 16 место.

    Вчерашний матч «Вальядолида» и «Вильярреала» завершился нулевой ничьей. Команды сохранили 14 и 19 строчки соответственно.

    Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

    Хетафе – Сельта – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Араужо, 2; 1:1 – Мата, 39; 2:1 – Молина, 62; 3:1 – Мата, 81.

    Вальядолид – Вильярреал – 0:0

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    Источник: Бомбардир

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    09.02.2019 17:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 февраля 2019, 17:15

      Третий гол был лишним. ))) Таким образом Мата увёл у меня точный счёт 2:1. Но один из приятелей угадал этот счёт.

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