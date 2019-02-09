Примера. «Хетафе» обыграл «Сельту», «Вальядолид» и «Вильярреал» сыграли вничью

«Хетафе» в матче 23 тура чемпионата Испании обыграл «Сельту» со счетом 3:1.

Игроки Пепе Бордаласа набрали 35 очков и остались на пятом месте в турнирной таблице. Команда из Виго с 24 баллами занимает 16 место.

Вчерашний матч «Вальядолида» и «Вильярреала» завершился нулевой ничьей. Команды сохранили 14 и 19 строчки соответственно.

Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

Хетафе – Сельта – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Араужо, 2; 1:1 – Мата, 39; 2:1 – Молина, 62; 3:1 – Мата, 81.

Вальядолид – Вильярреал – 0:0

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