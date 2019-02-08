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    «Передал опыт». Аршавин потренировался с «Зенитом-2», идущим в ФНЛ последним

    Бывший игрок сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин, как и анонсировалось, провел тренировку с «Зенитом-2». Главным тренером сине-бело-голубых является Владислав Радимов.

    «Передал опыт молодым, перенял у опытного Радимова и встретился со старым другом», – написал Аршавин в социальной сети.

    • «Зенит-2» занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ.
    • Аршавин в конце 2018 года ушел из «Кайрата» и объявил о завершении футбольной карьеры.
    • Игрок выигрывал с «Зенитом» Кубок УЕФА.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Андрея Аршавина

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    08.02.2019 22:25
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