«Передал опыт». Аршавин потренировался с «Зенитом-2», идущим в ФНЛ последним

Бывший игрок сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин, как и анонсировалось, провел тренировку с «Зенитом-2». Главным тренером сине-бело-голубых является Владислав Радимов.
«Передал опыт молодым, перенял у опытного Радимова и встретился со старым другом», – написал Аршавин в социальной сети.
- «Зенит-2» занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ.
- Аршавин в конце 2018 года ушел из «Кайрата» и объявил о завершении футбольной карьеры.
- Игрок выигрывал с «Зенитом» Кубок УЕФА.
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