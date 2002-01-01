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    Аршавин будет тренироваться с «Зенитом-2»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин будет тренироваться со второй командой сине-бело-голубых. Об этом сообщил главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов.

    – Из «Зенита-2» кто-то готов ворваться в основу?

    – Два или три игрока поедут с командой на первый сбор в Катар, но это, скорее, аванс. В прошлом году «Зенит-2» резко омолодили, для начала ребятам нужно освоиться в ФНЛ. Они же прежде выступали только в турнире дублеров, школу второго дивизиона не прошли. Им надо окрепнуть, понять, что такое мужской футбол. В этом смысле я очень рассчитываю на помощь Андрея Аршавина.

    – То есть?

    – В свободное от работы время он будет тренироваться с «Зенитом-2». Мы уже обо всем договорились, Андрей сказал: «Приду с удовольствием!» Аршавин ведь может не только объяснить какие-то нюансы на поле, но и все показать. Пацаны получат бесценный опыт.

    • «Зенит-2» занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ.
    • Аршавин в конце 2018 года ушел из «Кайрата» и объявил о завершении футбольной карьеры.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1353

      Evgeni1952 51 минуту назад

      А его больше деть некуда.

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      Рейтинг: +268

      DMитрий 1 час назад

      Мудрый ход. Главное чтобы Андрей нашу выё...тую молодёжь футболу учил, прививал им психологию победителей, и не передавал свои некоторые негативные околофутбольные поступки.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1184

      SIRIUS 2002 2 часа назад

      Шава по тайму в ФНЛ запросто мог бы отбегать!

      2
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      Рейтинг: +268

      DMитрий > SIRIUS 2002 1 час назад

      Да и в пешеходном РПЛ смог! Во всяком случае раздавать пасы в центре вообще не проблема.

      0
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      Рейтинг: +90

      Фанат Рубина 2 часа назад

      его можно и играющим тренером сделать пусть тоже в фнл побегает чуток, на поле для молодых он тоже опыта даст!

      3
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      Рейтинг: +3281

      prezent2017 2 часа назад

      Хоть бы одного подобного себе Шава вырастил.

      1
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      Рейтинг: +8718

      Garrincha58 > prezent2017 1 час назад

      чтобы вырастить его ещё родить надо но почему то природа наших русских ребят не наделяет талантами футбольными

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      Рейтинг: +3281

      prezent2017 > Garrincha58 1 час назад

      Тренеры детские керовые и условий заниматься зимой нет. А ребят хороших много. Вот Шава и поправит дело.

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