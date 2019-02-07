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    АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и возглавил чемпионскую гонку, у «Ливерпуля» матч в запасе

    Голы защитника Эмерика Ляпорта и нападающего Габриэля Жезус принесли «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном» в матче 27 тура английской Премьер-лиги.

    Команда Хосепа Гвардиолы набрала 62 очков и вышла на первое место в турнирной таблице.

    У «Ливерпуля» столько же баллов при худшей результативности (+41 против +48). Игроки Юргена Клоппа свой матч 27 тура в субботу, 9 февраля, против «Борнмута».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27 тур

    Эвертон – Манчестер Сити – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ляпорт, 45+2; 0:2 – Жезус, 90+7.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир

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    07.02.2019 00:42
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 13:08

      Вот так ,одержав несколько побед ,Ман Сити почти догнал Ливерпуль.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > zigbert 7 февраля 2019, 18:04

      одна из них в очной встрече, к тому же у красных матч в запасе.

      2
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Cules2013 7 февраля 2019, 18:29

      Вот в очной встрече много может решиться.

      1
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > zigbert 7 февраля 2019, 19:37

      уже решилось, Сити 1-0 выиграл)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 > zigbert 7 февраля 2019, 19:44

      Очных встреч уже не будет, ну только если в ЛЧ.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > VAD07 7 февраля 2019, 19:53

      Но была игра в первом круге. Какой там результат?

      1
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      Рейтинг: +709

      VAD07 > zigbert 7 февраля 2019, 20:07

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > VAD07 7 февраля 2019, 20:16

      Ну хоть какое то преимущество у Сити все же есть.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 февраля 2019, 08:23

      Оба гола забили в добавочное время. Судьи в АПЛ его добавляют легко и непринуждённо.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Рубик Докоян 7 февраля 2019, 12:52

      Зато в Испании, как кот наплакал: типичная ситуация - после первого тайма без добавочного, после второго - 2-3 мин. Даже тогда, когда вроде как есть что добавлять.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Cules2013 7 февраля 2019, 15:39

      Везде по-разному практикуют. У нас после каждого забитого гола можно смело 1-2 минуту только добавлять, так у нас любят праздновать.

      3
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      Рейтинг: +200

      Stilgray 7 февраля 2019, 07:06

      Мешок-сити

      -1
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      Рейтинг: +200

      Stilgray > Stilgray 7 февраля 2019, 21:44

      Ахахаха)))

      0
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 7 февраля 2019, 01:02

      Всеравно сити чемпиономине станет

      1
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      Рейтинг: +11

      R O S S > SuperPAV9 7 февраля 2019, 02:50

      К сожалению ЛИВЕРПУЛЬ "поплыл", футболисты поняли, что можно выиграть чемпионат..... и настал конец яркой игре

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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > R O S S 7 февраля 2019, 04:33

      Есть еще Тоттенхем

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      Рейтинг: +11

      R O S S > SuperPAV9 7 февраля 2019, 12:30

      Залечь на дно в брюгге.....только из за "крылатой" фразы я посмотрел этот фильм )))

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