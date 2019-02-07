АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и возглавил чемпионскую гонку, у «Ливерпуля» матч в запасе

Голы защитника Эмерика Ляпорта и нападающего Габриэля Жезус принесли «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном» в матче 27 тура английской Премьер-лиги.

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 62 очков и вышла на первое место в турнирной таблице.

У «Ливерпуля» столько же баллов при худшей результативности (+41 против +48). Игроки Юргена Клоппа свой матч 27 тура в субботу, 9 февраля, против «Борнмута».

Чемпионат Англии. АПЛ. 27 тур

Эвертон – Манчестер Сити – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ляпорт, 45+2; 0:2 – Жезус, 90+7.

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