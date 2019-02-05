Черчесов: «Не было сомнений в том, что Головин начнет забивать в «Монако»

А разве кто-то в этом сомневался?!
Игрока для того и берут, что бы он голы забивал, или на другой конец не давал соперникам это делать!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что был рад тому, что полузащитник Александр Головин открыл счет своим голам в составе «Монако».
«Я уже говорил, что Головин сам по себе показывает достаточно качественные матчи. Если СМИ привыкли торопиться в обе стороны, то мы смотрим на вещи профессионально. Я еще ранее говорил, когда летал туда, смотрел все на месте, что он в хорошем месте в нужное время, теперь задача перетерпеть. Сейчас пришел Леонарду Жардим, который его и брал. Какие-то сдвижки идут, мы рады, что он начал забивать, и никаких сомнений в этом не было, – сказал Черчесов.