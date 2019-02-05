Черчесов: «Не было сомнений в том, что Головин начнет забивать в «Монако»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что был рад тому, что полузащитник Александр Головин открыл счет своим голам в составе «Монако».

«Я уже говорил, что Головин сам по себе показывает достаточно качественные матчи. Если СМИ привыкли торопиться в обе стороны, то мы смотрим на вещи профессионально. Я еще ранее говорил, когда летал туда, смотрел все на месте, что он в хорошем месте в нужное время, теперь задача перетерпеть. Сейчас пришел Леонарду Жардим, который его и брал. Какие-то сдвижки идут, мы рады, что он начал забивать, и никаких сомнений в этом не было, – сказал Черчесов.