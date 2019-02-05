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    Черчесов: «Не было сомнений в том, что Головин начнет забивать в «Монако»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что был рад тому, что полузащитник Александр Головин открыл счет своим голам в составе «Монако».

    «Я уже говорил, что Головин сам по себе показывает достаточно качественные матчи. Если СМИ привыкли торопиться в обе стороны, то мы смотрим на вещи профессионально. Я еще ранее говорил, когда летал туда, смотрел все на месте, что он в хорошем месте в нужное время, теперь задача перетерпеть. Сейчас пришел Леонарду Жардим, который его и брал. Какие-то сдвижки идут, мы рады, что он начал забивать, и никаких сомнений в этом не было, – сказал Черчесов.

    • Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА.
    • Его трансфер составил 30 миллионов евро.
    • Россиянин впервые отличился за новую команду 30 января в матче Кубка французской лиги против «Генгама».

    Источник: «Р-Спорт»

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    05.02.2019 08:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 6 февраля 2019, 10:39

      А разве кто-то в этом сомневался?!
      Игрока для того и берут, что бы он голы забивал, или на другой конец не давал соперникам это делать!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 14:14

      Для начала Головину надо избавиться от травм.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 февраля 2019, 11:07

      Два гола-и все прямо в "культурном шоке".НАдо подождать десятка голов в сезоне,и тогда оценивать.Как и "Монако" ещё в подвале,что не способствует улучшению настроения и игры каждого отдельного игрока.Пока можно сделать один вывод:Руководство правильно нащупало болевые точки(наконец-то!) и удалило раковую опухоль с организма.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 5 февраля 2019, 08:50

      Не было сомнений.. Он че Роналду что ли..

      0
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