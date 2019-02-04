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    Отец Салы: «Я не могу в это поверить, я в отчаянии»

    Орасио Сала, отец нападающего Эмилиано Салы, прокомментировал информацию об обнаружении обломков самолета, на котором летел футболист.

    28-летний аргентинец оформил трансфер из «Нанта» в «Кардифф» в январе. Он вылетел в Уэльс 21 января, но по пути в Великобританию самолет пропал с радаров. Полиция прекратила поиски самолета, однако семья Салы собрала 300 тысяч евро, чтобы они были продолжены. В воскресенье вечером спасатели объявили о том, что нашли обломки самолета на дне Ла-Манша.

    «Я не могу в это поверить, я в отчаянии. Это словно сон, плохой сон.

    Я знал, что поиски были продолжены, но у меня не было никаких новостей», – сказал отец Салы.

    Источник: Ole.com

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    04.02.2019 09:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 14:23

      Пережить такое родителям очень тяжело.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +649

      MichelWB 4 февраля 2019, 11:36

      Тяжело терять родных и близких. Особенно тяжело родителям терять детей. Но мы сами строим свою жизнь. Частные самолеты чаще попадают в аварию. Соответственно и риск погибнуть на них выше. Летел бы обычным самолетом и все могло бы быть хорошо. Хотя говорят от судьбы не убежишь.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 4 февраля 2019, 11:05

      Земля пухом, соболезнования родным и близким

      7
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 4 февраля 2019, 09:41

      Неправильно родителям хоронить своих детей..искреннее соболезнования.

      10
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