Отец Салы: «Я не могу в это поверить, я в отчаянии»

Орасио Сала, отец нападающего Эмилиано Салы, прокомментировал информацию об обнаружении обломков самолета, на котором летел футболист.

28-летний аргентинец оформил трансфер из «Нанта» в «Кардифф» в январе. Он вылетел в Уэльс 21 января, но по пути в Великобританию самолет пропал с радаров. Полиция прекратила поиски самолета, однако семья Салы собрала 300 тысяч евро, чтобы они были продолжены. В воскресенье вечером спасатели объявили о том, что нашли обломки самолета на дне Ла-Манша.

«Я не могу в это поверить, я в отчаянии. Это словно сон, плохой сон.

Я знал, что поиски были продолжены, но у меня не было никаких новостей», – сказал отец Салы.