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    Примера. «Атлетико» проиграл «Бетису», Мората дебютировал за мадридский клуб

    «Атлетико» проиграл «Бетису» в матче 22-го тура Примеры со счетом 0:1. В этом матче за мадридцев дебютировал форвард Альваро Мората, он вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

    «Атлетико» с 44 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице и на 6 очков отстает от лидера турнира «Барселоны». «Бетис» с 32 очками поднялся на шестую строчку.

    В другом матче «Вильярреал» сыграл вничью с «Эспаньолом» – 2:2.

    Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

    Вильярреал – Эспаньол – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Иборра, 37; 2:0 – Касорла (с пенальти), 65; 2:1 – Бонера (в свои ворота), 75; 2:2 – Росалес, 81.

    Бетис – Атлетико – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Каналес (с пенальти), 64.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2019 20:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 4 февраля 2019, 13:36

      отличный результат! Бетис красавцы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 февраля 2019, 22:18

      симеоне наверно всех в раздевалке вые.....

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 3 февраля 2019, 21:56

      Мората бедоносец

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 21:45

      Обещаний по Морате было много ,но они не сбылись.

      1
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      Рейтинг: +10

      a.slesarev 3 февраля 2019, 20:48

      Если делаете ставки-> bet-group.ru

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 февраля 2019, 20:41

      Матч не смотрел, моменты хоть были у завершителя атак Мората ?...

      1
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      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato 3 февраля 2019, 20:25

      Чё сказать эффект Мораты

      1
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