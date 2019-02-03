Примера. «Атлетико» проиграл «Бетису», Мората дебютировал за мадридский клуб

«Атлетико» проиграл «Бетису» в матче 22-го тура Примеры со счетом 0:1. В этом матче за мадридцев дебютировал форвард Альваро Мората, он вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

«Атлетико» с 44 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице и на 6 очков отстает от лидера турнира «Барселоны». «Бетис» с 32 очками поднялся на шестую строчку.

В другом матче «Вильярреал» сыграл вничью с «Эспаньолом» – 2:2.

Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

Вильярреал – Эспаньол – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Иборра, 37; 2:0 – Касорла (с пенальти), 65; 2:1 – Бонера (в свои ворота), 75; 2:2 – Росалес, 81.

Бетис – Атлетико – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Каналес (с пенальти), 64.

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