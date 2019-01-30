Игроки «Нанта» выйдут на матч Лиги 1 в футболках с фамилией Салы

«Нант» приготовил специальные футболки для матча 22-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена», на них нанесена фамилия форварда Эмилиано Салы. Эта игра будет первой для «Нанта» после новости о пропаже футболиста.

Сегодня на побережье Франции нашли подушки от сидений самолета. Предполагается, что это сиденья самолета, на котором летел Сала.

Самолет пропал в начале прошлой недели. Игрок летел из Нанта в Кардифф.

Что будет с деньгами за трансфер Салы?