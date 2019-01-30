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    Игроки «Нанта» выйдут на матч Лиги 1 в футболках с фамилией Салы

    «Нант» приготовил специальные футболки для матча 22-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена», на них нанесена фамилия форварда Эмилиано Салы. Эта игра будет первой для «Нанта» после новости о пропаже футболиста.

    • Сегодня на побережье Франции нашли подушки от сидений самолета. Предполагается, что это сиденья самолета, на котором летел Сала.
    • Самолет пропал в начале прошлой недели. Игрок летел из Нанта в Кардифф.

    Что будет с деньгами за трансфер Салы?

    Источник: Официальный твиттер «Нанта»

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    30.01.2019 22:03
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