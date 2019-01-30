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    Жардим: «Во втором тайме матча с «Генгамом» у Головина начало сводить ноги»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подвел итоги матча с «Генгамом» в полуфинале Кубка французской лиги.

    В этой встрече свой первый гол в составе монегасков забил Александр Головин. С 14-й минуты команда российского полузащитника играла в меньшинстве после удаления Вильяма Ванкера.

    «Первый тайм был лучше второго. Мы играли почти 87 минут вдесятером. Из-за усталости во второй половине у нас не было возможности придерживаться того же рисунка игры. Многие игроки атаки устали – Желсон Мартиньш мало играл в «Атлетико», а у Головина начало сводить ноги.

    Тем не менее, настрой игроков был очень хорошим. Хочу видеть именно такой настрой у своей команды. Мы хорошо играли, даже в меньшинстве, что непросто. Я доволен игроками, их отношением к делу», – заявил Жардим.

    • «Монако» вылетел из турнира по итогам серии пенальти (2:2, по пен. – 4:5).
    • Александр Головин отыграл 78 минут.
    • Это первый матч Леонарду Жардима после официального возвращения в клуб.

    Источник: L’Equipe

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    30.01.2019 08:18
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 13:11

      Видно что старается и не жалеет сил.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 30 января 2019, 08:43

      Жаль, конечно. Возможно, Головин не смазал бы удар, как это сделал Диоп. Но по игре, конечно, повезло, что вообще серия пенальти была. Два гола из ниоткуда забили, красную опять получили и стали стабильно косячить в обороне. А Мартиньш ну очень хорош. Вон по нему видно, что он способен тащить команду за собой.

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