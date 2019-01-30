Жардим: «Во втором тайме матча с «Генгамом» у Головина начало сводить ноги»

Видно что старается и не жалеет сил.
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подвел итоги матча с «Генгамом» в полуфинале Кубка французской лиги.
В этой встрече свой первый гол в составе монегасков забил Александр Головин. С 14-й минуты команда российского полузащитника играла в меньшинстве после удаления Вильяма Ванкера.
«Первый тайм был лучше второго. Мы играли почти 87 минут вдесятером. Из-за усталости во второй половине у нас не было возможности придерживаться того же рисунка игры. Многие игроки атаки устали – Желсон Мартиньш мало играл в «Атлетико», а у Головина начало сводить ноги.
Тем не менее, настрой игроков был очень хорошим. Хочу видеть именно такой настрой у своей команды. Мы хорошо играли, даже в меньшинстве, что непросто. Я доволен игроками, их отношением к делу», – заявил Жардим.
- «Монако» вылетел из турнира по итогам серии пенальти (2:2, по пен. – 4:5).
- Александр Головин отыграл 78 минут.
- Это первый матч Леонарду Жардима после официального возвращения в клуб.