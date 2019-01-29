Sport24: Зе Луиш не перейдет в «Галатасарай» из-за проблем турецкого клуба с ФФП

Нападающий «Спартака» Зе Луиш, скорее всего, не перейдет в «Галатасарай».

По информации Sport24, главной причиной срыва вероятной сделки является проблемы стамбульцев с соблюдением финансового фэйр-плей. Из-за этого турецкий клуб не может заплатить сумму более 7-8 миллионов евро, не разбивая ее на несколько платежей.

Москвичи, в свою очередь, хотят выручить от продажи около 20 миллионов и поучить все деньги сразу.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» предложил красно-белым 7,5 миллиона за 28-летнего футболиста, но получил отказ. Позже появилась информация, что стамбульцы увеличили предложение до 10 миллионов.