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    Sport24: Зе Луиш не перейдет в «Галатасарай» из-за проблем турецкого клуба с ФФП

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш, скорее всего, не перейдет в «Галатасарай».

    По информации Sport24, главной причиной срыва вероятной сделки является проблемы стамбульцев с соблюдением финансового фэйр-плей. Из-за этого турецкий клуб не может заплатить сумму более 7-8 миллионов евро, не разбивая ее на несколько платежей.

    Москвичи, в свою очередь, хотят выручить от продажи около 20 миллионов и поучить все деньги сразу.

    Ранее сообщалось, что «Галатасарай» предложил красно-белым 7,5 миллиона за 28-летнего футболиста, но получил отказ. Позже появилась информация, что стамбульцы увеличили предложение до 10 миллионов.

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • В этом сезона форвард провел за московский клуб 24 матча, забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до июля 2021 года.

    Источник: Sport24

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    29.01.2019 14:13
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 29 января 2019, 15:45

      По идее зная о проблемах №8 в команде, игрока должны были бы попытаться перехватить.Но судя по всему он своей игрой всем и каждому доказал, что такое добро никому и даром не нужно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 29 января 2019, 15:19

      Пока 2-й круг не начнется, услышим еще не раз про "продажу" Зе Луиша и Адриано. Вот почему только не слышно про "продажу" Глушакова ничего ни разу? )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry > oyabun 29 января 2019, 16:19

      трансферное окно скоро закроется в РПЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 29 января 2019, 15:03

      маловато за 10, хотя бы 12, чтобы что-то приличное успеть купить

      0
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      ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull > piligrim1986 29 января 2019, 21:22

      За 10 радоваться бы надо!

      0
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      ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Den Bull 30 января 2019, 07:34

      радуйся

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 29 января 2019, 15:02

      )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      Не, ну, как ещё всю эту ВОЗНЮ журналюг можно комментировать?
      Одним словом - "МЕЖСЕЗОНЬЕ".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 14:37

      Даже в сарай не нужен...

      -1
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