Sport24: Зе Луиш не перейдет в «Галатасарай» из-за проблем турецкого клуба с ФФП

По идее зная о проблемах №8 в команде, игрока должны были бы попытаться перехватить.Но судя по всему он своей игрой всем и каждому доказал, что такое добро никому и даром не нужно.
Нападающий «Спартака» Зе Луиш, скорее всего, не перейдет в «Галатасарай».
По информации Sport24, главной причиной срыва вероятной сделки является проблемы стамбульцев с соблюдением финансового фэйр-плей. Из-за этого турецкий клуб не может заплатить сумму более 7-8 миллионов евро, не разбивая ее на несколько платежей.
Москвичи, в свою очередь, хотят выручить от продажи около 20 миллионов и поучить все деньги сразу.
Ранее сообщалось, что «Галатасарай» предложил красно-белым 7,5 миллиона за 28-летнего футболиста, но получил отказ. Позже появилась информация, что стамбульцы увеличили предложение до 10 миллионов.
- Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро.
- В этом сезона форвард провел за московский клуб 24 матча, забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.
- Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до июля 2021 года.