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    Futbol Arena: «Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Галатасараю» за 7,5 миллиона

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш не перейдет в «Галатасарай». Москвичи отклонили предложение турецкого клуба о трансфере 28-летнего футболиста в размере 7,5 миллиона евро, информирует Futbol Arena.

    По утверждению источника, «Спартак» не собирается продавать кабовердианца менее чем за 10 миллионов. Ожидается, что стамбульцы повысят свое предложение. Переговоры продолжаются.

    • В текущем сезоне Зе Луиш провел за «Спартак» 24 матча, забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт кабовердианца с красно-белыми рассчитан до июля 2021 года.
    • Московский клуб приобрел нападающего у «Браги» в 2015 году за 6,5 миллиона евро.

    Источник: Futbol Arena

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    28.01.2019 16:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 28 января 2019, 20:02

      ЛАФ сказал, что продавать Зе не будут.
      Правда его брат и о 2-х составах говорил.

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 28 января 2019, 16:49

      Главное чтобы переговоры не затянулись надолго , а то если продавать Зе то это автоматически будет означать , что ему надо будет искать замену , а зимнее трансферное окно не "резиновое".

      -1
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      Рейтинг: +451

      frizom > hevbn 28 28 января 2019, 18:42

      да не будут его продавать. ЛАФ однозначно ответил уже

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      Рейтинг: +33447

      oyabun > frizom 28 января 2019, 19:07

      Почему тогда "переговоры продолжаются"?

      1
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      Рейтинг: +451

      frizom > oyabun 30 января 2019, 11:15

      да потому что СМИ надо что то писать, а Спартак самая благодатная почва.

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