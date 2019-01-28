Futbol Arena: «Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Галатасараю» за 7,5 миллиона

ЛАФ сказал, что продавать Зе не будут.
Правда его брат и о 2-х составах говорил.
Нападающий «Спартака» Зе Луиш не перейдет в «Галатасарай». Москвичи отклонили предложение турецкого клуба о трансфере 28-летнего футболиста в размере 7,5 миллиона евро, информирует Futbol Arena.
По утверждению источника, «Спартак» не собирается продавать кабовердианца менее чем за 10 миллионов. Ожидается, что стамбульцы повысят свое предложение. Переговоры продолжаются.
- В текущем сезоне Зе Луиш провел за «Спартак» 24 матча, забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.
- Контракт кабовердианца с красно-белыми рассчитан до июля 2021 года.
- Московский клуб приобрел нападающего у «Браги» в 2015 году за 6,5 миллиона евро.