Futbol Arena: «Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Галатасараю» за 7,5 миллиона

Нападающий «Спартака» Зе Луиш не перейдет в «Галатасарай». Москвичи отклонили предложение турецкого клуба о трансфере 28-летнего футболиста в размере 7,5 миллиона евро, информирует Futbol Arena.

По утверждению источника, «Спартак» не собирается продавать кабовердианца менее чем за 10 миллионов. Ожидается, что стамбульцы повысят свое предложение. Переговоры продолжаются.