Futbolarena.com: «Галатасарай» улучшил предложение по Зе Луишу. Форвард согласен на переход

«Галатасарай» сделал очередную попытку подписать Зе Луиша и обновил предложение для «Спартака».

Накануне москвичи отклонили предложение турецкого клуба за 7,5 миллиона евро. Вскоре «Галатасарай» увеличил предложение до 10 миллионов.

«Спартак» хочет получить за нападающего не меньше 15 миллионов, но может согласиться на 13 миллионов.

Отмечается, что сам Зе Луиш готов перейти из «Спартака» в «Галатасарай», где ему предлагают контракт на 3,5 года, по которому он будет зарабатывать от 3 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун на прошлой неделе заявил, что красно-белые не собираются продавать Зе Луиша, как и другого нападающего команды — Луиса Адриано. «У обоих очень высокая выкупная цена, и дешевле мы продавать не будем. Болельщики могут быть спокойны — еще как минимум несколько лет они у нас будут играть», — заявил тогда Федун.