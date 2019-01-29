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    Futbolarena.com: «Галатасарай» улучшил предложение по Зе Луишу. Форвард согласен на переход

    «Галатасарай» сделал очередную попытку подписать Зе Луиша и обновил предложение для «Спартака».

    Накануне москвичи отклонили предложение турецкого клуба за 7,5 миллиона евро. Вскоре «Галатасарай» увеличил предложение до 10 миллионов.

    «Спартак» хочет получить за нападающего не меньше 15 миллионов, но может согласиться на 13 миллионов.

    Отмечается, что сам Зе Луиш готов перейти из «Спартака» в «Галатасарай», где ему предлагают контракт на 3,5 года, по которому он будет зарабатывать от 3 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун на прошлой неделе заявил, что красно-белые не собираются продавать Зе Луиша, как и другого нападающего команды — Луиса Адриано. «У обоих очень высокая выкупная цена, и дешевле мы продавать не будем. Болельщики могут быть спокойны — еще как минимум несколько лет они у нас будут играть», — заявил тогда Федун.

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» летом 2015 года из «Браги» за 6,5 миллиона евро.
    • За красно-белых он забил 32 гола и сделал 22 голевые передачи в 97 матчах.
    • По данным Sports.ru, 28-летний форвард зарабатывает два миллиона евро в год.

    Источник: Futbolarena.com

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    29.01.2019 08:05
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 31 января 2019, 15:56

      Ну посмотрим держит ли Федун своё слово!)

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 15:22

      Продавать его сейчас нельзя по той причине что нет для него пока альтернативы. Тем более скоро закрывается зимнее ТО и мы останемся с деньгами в руке и ослабленной командой.

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      Рейтинг: +33447

      oyabun 29 января 2019, 14:19

      Продавать Зе Луиша сейчас - рубить под собой сук, на котором сидишь. Ну выручат 10-ку или чуть больше и что? Кого купят на это место? Да никого. Хорошие нападающие очень дорого стоят нынче. Вот Антоху продали за много большую сумму - 21 лям и что? Купили кого нибудь за эти деньги? Нет, никого не взяли, большей частью между собой попилили. Поэтому не понимаю тех болельщиков Спартака в кавычках, которые ратуют за продажу хоть за какую цену. Вам то что с этих денег? Они не пойдут на усиление команды. В результате Спартак станет только слабее. Надеюсь данная новость всего лишь утка

      3
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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro > oyabun 29 января 2019, 14:31

      Да они уже давно рубят сук, на котором сидят. С тех пор, как назначили Гунько вместо Карпина в разгар сезона. Как купили Педро Рошу за 12 миллионов, впоследствии продав Промеса за 20 для соответствия ФФП. Как уволили Карреру посреди сезона.

      2
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 29 января 2019, 14:06

      Сначала Дзюбу сватали в сарай, теперь Зе. Вы, журналюги, уж разберитесь там как-нибудь сначала. Дзюбу мы отдать готовы, хотя нас и не спрашивают))).

      3
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 29 января 2019, 13:46

      Смотрю, здесь уже ругань пошла: продавать-не продавать, а если продавать, то за сколько и кто ему на замену будет. )))
      Не нам решать, что и как будет с Зе Луишем, а руководству клуба, ему самому и его агенту.
      Жаль, конечно, если уйдёт, но Федун сказал "ДО 2022 года стать чемпионами", значит, хочет что-то перемудрить с составом на концовку этого чемпионата.

      P.S. Не исключаю, что вся эта информация "из достоверных источников" не более, чем обычная "утка", коих в перерывах полным полно летает. ))

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 января 2019, 13:35

      И не устану повторять - Зе Луиша надо с доплатой на Уэсли менять.

      1
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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro 29 января 2019, 11:28

      Зе Луиш - самый ценный игрок Спартака. Ни Джикия, ни Зобнин, ни Фернандо столько пользы не принесут другому клубу при трансфере.

      1
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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro > Alejandrrro 29 января 2019, 11:32

      Игра на втором этаже - лучшая РПЛ. Техника есть. В защите отрабатывает. В пас тоже умеет играть. Единственное - возможно удар не такой поставленный, как у мировых звёзд.

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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 29 января 2019, 10:19

      Фернандо продали ,так хотябы Зе оставьте

      0
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Smoking_dog 29 января 2019, 11:59

      Куда??? Когда???

      1
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      Рейтинг: +451

      frizom > Smoking_dog 30 января 2019, 11:27

      Фернандо никуда не продавали и не продадут.

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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog > frizom 2 февраля 2019, 17:27

      А ты не заметил что он даже на третий сбор не полетел.Фернандо уже в китае

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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 29 января 2019, 09:26

      Футбол превращается в очередной финансовый мыльный пузырь и когда-нибудь обязательно лопнет...

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      Рейтинг: -19

      Пестрый 29 января 2019, 09:11

      Продадут Зе, а забивать кто у них будет Зобнин?))

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