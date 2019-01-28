Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Het Nieuwsblad: «Андерлехт» хочет купить Азмуна. «Рубин» просит 10 миллионов

    По информации Het Nieuwsblad, нападающий «Рубина» Сердар Азмун может продолжить карьеру в бельгийской Про-Лиге.

    Как утверждает издание, приобрести 24-летнего футболиста хочет «Андерлехт». Казанцы готовы отпустить иранца за 10 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что за аналогичную сумму форвард может перейти в «Зенит».

    • В текущем сезоне Азмун провел за «Рубин» 17 матчей, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами.
    • На проходящем ныне Кубке Азии игрок записал на свой счет четыре гола в составе сборной Ирана.
    • Контракт нападающего с казанским клубом рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Het Nieuwsblad

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.01.2019 13:11
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 28 января 2019, 23:38

      Почти даром конечно..если уйдёт то кто забивать и голевые отдовать у нас будет..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 января 2019, 19:35

      С его покупкой у Андерлехта возникнут трудности.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 января 2019, 17:28

      "Андерлехт" не заплатит "личку" как "Зенит". Но похоже с его продажей за границу опоздали. Был момент когда и 20 лямов за него можно было просить. Теперь "Рубин" готов продавать своих ликвидных игроков, чтобы выбраться из финансовой ямы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 28 января 2019, 15:56

      Азмун хорош, но пересидел он у юбки Бердыева.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 28 января 2019, 14:07

      Сколькл матчей с ним видел он всегда был очень хорош, думаю 10 как минимум его ценник

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 28 января 2019, 14:04

      Не думаю, что Андерлехт раскошелится на 10 млн.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 28 января 2019, 13:51

      Мог бы и Зенит купить ..играть в нападение надо кому то ..Кокорин до конца сезона явно выпал..

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 28 января 2019, 13:29

      игрок то хороший

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11