Het Nieuwsblad: «Андерлехт» хочет купить Азмуна. «Рубин» просит 10 миллионов

Почти даром конечно..если уйдёт то кто забивать и голевые отдовать у нас будет..
По информации Het Nieuwsblad, нападающий «Рубина» Сердар Азмун может продолжить карьеру в бельгийской Про-Лиге.
Как утверждает издание, приобрести 24-летнего футболиста хочет «Андерлехт». Казанцы готовы отпустить иранца за 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что за аналогичную сумму форвард может перейти в «Зенит».
- В текущем сезоне Азмун провел за «Рубин» 17 матчей, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами.
- На проходящем ныне Кубке Азии игрок записал на свой счет четыре гола в составе сборной Ирана.
- Контракт нападающего с казанским клубом рассчитан до лета 2020 года.