Het Nieuwsblad: «Андерлехт» хочет купить Азмуна. «Рубин» просит 10 миллионов

По информации Het Nieuwsblad, нападающий «Рубина» Сердар Азмун может продолжить карьеру в бельгийской Про-Лиге.

Как утверждает издание, приобрести 24-летнего футболиста хочет «Андерлехт». Казанцы готовы отпустить иранца за 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что за аналогичную сумму форвард может перейти в «Зенит».