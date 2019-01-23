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    Азмун за 10 миллионов может перейти из «Рубина» в «Зенит»

    Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может стать игроком «Зенита».

    По информации «Спорт-Экспресс», петербургский клуб интересуется футболистом, но еще не делал предложения о переходе. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

    • Контракт Азмуна с «Рубином» рассчитан до лета 2020 года.
    • В этом сезоне иранец провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2019 20:00
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +365

      yaran56 25 января 2019, 16:35

      Собирать сливки со всех клубов с периферии и затем с ними же и играть, все равно что назначать очередность чемпионов.

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      Рейтинг: +32

      pro-vad 24 января 2019, 15:01

      Из Рубина много кто уходил в Зенит, большинство там не заиграло, отсиживались на лавке. Либо их во время продали (до спада который и так бы с ними случился), либо что-то в Зените их расслабляет и они перестают показывать результат. Ну и конкуренция конечно же высокая, пробиться тяжелее. Но про конкуренцию и до перехода игроки в курсе, значит свой выбор делают осознанно. Цель заработать бабла сейчас и сразу - без долгосрочных планов (на пять лет например). Чего добились Рязанцев, Бухаров и тд. Хотя они говорят что их никто не спрашивал когда продавали, невольники либо заложники в этих ситуациях. Мы до конца всей трансферной кухни все равно не узнаем!

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      Рейтинг: +829

      Spinorr > pro-vad 24 января 2019, 15:35

      Рязанцев ушел свободным агентом.

      0
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 24 января 2019, 13:28

      Это наверно будет первый адекватный трансфер Зенита)

      0
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      Рейтинг: +113

      larin80 24 января 2019, 11:32

      По поводу того,что Зенит скупает типа всех подряд..Что-то не помню глобальных скупок после Луческу и Манчини..одни слухи..смотри таблицу трансферов..так что это уже стереотип..а пришедшим в Зенит и не заигравшим там никто не мешал пробиваться в основу..Пример тому Кузяев,у которого получилось..а проблемы разных "новосельцевых" это только их проблемы..как и ожидания))

      -1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 января 2019, 05:18

      Вот когда будет действительное предложение,тогда и можно что-либо говорить.А так всё это из разряда "если бы,да кабы"...

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 января 2019, 00:19

      Опять из рубина...)

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 января 2019, 00:09

      Перейти может любой -- да ктож его возьмёт !?

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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 23 января 2019, 22:16

      А он нужен Зениту?

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Сергей Александрович 23 января 2019, 23:50

      Зеньке все нужны)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 января 2019, 21:44

      Я хочу спросить у тех кто предъявляет претензии "Зениту" по скупке игроков. А какого хрена игроки идут в клуб, зная, что они будут сидеть на лавке ? И зачем клубы продают в "Зенит" своих игроков ? Одни делают бабки, другие их пилят, третьи хотят получать по больше, а футбол лишь средство для этого. Учитывая давние и устойчивые связи Бердыева с "Зенитом" в финансовых вопросах и плачевное финансовое состояние в нынешнем " Рубине", подобный трансфер не исключён. Вопрос только в цене.

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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 23 января 2019, 21:43

      Тут уж ничего не скажешь - красавцы. Паредес плюс 45, Азмун минус 10 - красота.

      0
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > gosproektikabinet 24 января 2019, 01:27

      Ты чек сам зениту подписывал, или нам свои опиумные галлюцинации пересказываешь?

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      Рейтинг: +718

      ДВС > gosproektikabinet 24 января 2019, 11:45

      "эти 45 лямов сначала на покупку падераса,"---Покупает ПСЖ, который арабские шейхи спонсируют. Ты один из них, что ли? .... Или так: на покупки Зенит берёт кредит у Газпромбанка, как известно. Ты банкир из этого банка? Уж определись, а то пишишь бредятину без смысла и понятия.

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > ДВС 24 января 2019, 18:52

      Это он еще забыл что покупался Паредес не за 45, а 20 с лишним...

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