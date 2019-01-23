Азмун за 10 миллионов может перейти из «Рубина» в «Зенит»

Собирать сливки со всех клубов с периферии и затем с ними же и играть, все равно что назначать очередность чемпионов.
Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может стать игроком «Зенита».
По информации «Спорт-Экспресс», петербургский клуб интересуется футболистом, но еще не делал предложения о переходе. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.
- Контракт Азмуна с «Рубином» рассчитан до лета 2020 года.
- В этом сезоне иранец провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.