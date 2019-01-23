Азмун за 10 миллионов может перейти из «Рубина» в «Зенит»

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может стать игроком «Зенита».

По информации «Спорт-Экспресс», петербургский клуб интересуется футболистом, но еще не делал предложения о переходе. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.