Лига 1. «ПСЖ» забил четыре гола «Ренну», у Кавани дубль

«ПСЖ» разгромил «Ренн» в матче 22-го тура Лиги 1 со счетом 4:1. Два гола забил форвард Эдинсон Кавани.

Парижане набрали 56 очков и укрепились на первой строчке в таблице. «Ренн» с 30 очками идет десятым.

В другом матче «Амьен» проиграл «Лиону» (0:1), а «Тулуза» сыграла вничью с «Анжером» (0:0).

Чемпионат Франции. Лига 1. 22-й тур

Амьен – Лион – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Денайер, 50.

Тулуза – Анжер – 0:0

ПСЖ – Ренн – 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Кавани, 7; 1:1 – Ньянг, 28; 2:1 – Ди Мария, 60; 3:1 – Мбаппе, 66; 4:1 – Кавани, 71.

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