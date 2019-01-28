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    Лига 1. «ПСЖ» забил четыре гола «Ренну», у Кавани дубль

    «ПСЖ» разгромил «Ренн» в матче 22-го тура Лиги 1 со счетом 4:1. Два гола забил форвард Эдинсон Кавани.

    Парижане набрали 56 очков и укрепились на первой строчке в таблице. «Ренн» с 30 очками идет десятым.

    В другом матче «Амьен» проиграл «Лиону» (0:1), а «Тулуза» сыграла вничью с «Анжером» (0:0).

    Чемпионат Франции. Лига 1. 22-й тур

    Амьен – Лион – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Денайер, 50.

    Тулуза – Анжер – 0:0

    ПСЖ – Ренн – 4:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Кавани, 7; 1:1 – Ньянг, 28; 2:1 – Ди Мария, 60; 3:1 – Мбаппе, 66; 4:1 – Кавани, 71.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.01.2019 00:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 28 января 2019, 16:52

      а неплохо для ренна все начиналось, казалось бы могут дать нормальный отпор мешкам денег, аннет(

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