Примера. «Реал» обыграл «Эспаньол» и поднялся на третью строчку 

«Реал» обыграл «Эспаньол» в матче 21-го тура Примеры со счетом 4:2. Дубль на счету форварда Карима Бензема.
«Реал» набрал 39 очков и поднялся на третью строчку, обойдя «Севилью» (36 очков). «Эспаньол» с 24 очками идет 15-м.
В другом матче «Атлетик» обыграл «Бетис» (1:0), а «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Уэской» (0:0).
Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур
Голы: 1:0 – Муниаин, 21.
Удаление: Де Маркос, 84 – нет.
Голы: 0:1 – Бензема, 4; 0:2 – Рамос, 15; 1:2 – Баптистао, 25; 1:3 – Бензема, 45; 1:4 – Бэйл, 67; 2:4 – Росалес, 81.
Удаление: нет – Варан, 72.