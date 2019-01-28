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    Примера. «Реал» обыграл «Эспаньол» и поднялся на третью строчку 

    «Реал» обыграл «Эспаньол» в матче 21-го тура Примеры со счетом 4:2. Дубль на счету форварда Карима Бензема.

    «Реал» набрал 39 очков и поднялся на третью строчку, обойдя «Севилью» (36 очков). «Эспаньол» с 24 очками идет 15-м.

    В другом матче «Атлетик» обыграл «Бетис» (1:0), а «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Уэской» (0:0).

    Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

    Атлетик – Бетис – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Муниаин, 21.

    Удаление: Де Маркос, 84 – нет.

    Реал Сосьедад – Уэска – 0:0

    Эспаньол – Реал – 2:4 (1:3)

    Голы: 0:1 – Бензема, 4; 0:2 – Рамос, 15; 1:2 – Баптистао, 25; 1:3 – Бензема, 45; 1:4 – Бэйл, 67; 2:4 – Росалес, 81.

    Удаление: нет – Варан, 72.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    28.01.2019 00:37
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