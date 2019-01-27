«Кардифф» – о пропаже Салы: «Рассматриваем вариант с халатностью агента. Это могло стать причиной происшествия»

«Кардифф» может обратиться в суд в связи с пропажей нападающего Эмилиано Салы.

«Мы не имеем никакого отношения к организации полета. Каждый день поступает новая информация, мы расследуем события и пытаемся выяснить причину инцидента.

Мы рассматриваем потенциальный вариант с халатностью агента футболиста. Это могло стать причиной происшествия», – заявили в «Кардиффе».

Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф» 19 января. Сумма трансфера оценивается в 17 миллионов евро. Валлийский клуб не намерен выплачивать деньги, пока не выяснятся все обстоятельства инцидента.

Самолет с Салой на борту исчез с радаров при перелете из Нанта в Кардифф 22 января. На данный момент официальные поиски прекращены.

Семья начала собственные поиски футболиста.

Салу так и не нашли. Каким мы его запомним