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    «Кардифф» – о пропаже Салы: «Рассматриваем вариант с халатностью агента. Это могло стать причиной происшествия»

    «Кардифф» может обратиться в суд в связи с пропажей нападающего Эмилиано Салы.

    «Мы не имеем никакого отношения к организации полета. Каждый день поступает новая информация, мы расследуем события и пытаемся выяснить причину инцидента.

    Мы рассматриваем потенциальный вариант с халатностью агента футболиста. Это могло стать причиной происшествия», – заявили в «Кардиффе».

    Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф» 19 января. Сумма трансфера оценивается в 17 миллионов евро. Валлийский клуб не намерен выплачивать деньги, пока не выяснятся все обстоятельства инцидента.

    • Самолет с Салой на борту исчез с радаров при перелете из Нанта в Кардифф 22 января. На данный момент официальные поиски прекращены.
    • Семья начала собственные поиски футболиста.

    Салу так и не нашли. Каким мы его запомним

    Источник: Telegraph.co.uk

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    27.01.2019 11:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 27 января 2019, 11:39

      правильно он должен был быть в клубе, а не шляться по другим странам и зачем им просто так выкидывать деньги на ветер

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