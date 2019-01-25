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    Официально: Жардим вернулся в «Монако». Анри отправлен в отставку

    «Монако» на своем официальном сайте объявил о назначении Леонарду Жардима на пост главного тренера. Бывший главный тренер Тьерри Анри отправлен в отсавку.

    Жардим вступит в должность в воскресенье. В субботнем матче Лиги 1 с «Дижном» командой будет руководить Франк Пасси.

    Жардим возглавлял «Монако» с лета 2014 года по осень 2018 года. В октябре его пост занял Тьерри Анри. Вчера руководство клуба отстранило француза от работы с первой командой.

    • «Монако» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1.
    • Под руководством Анри команда провела 20 матчей: четыре победы, пять ничьих и 11 поражений.

    Анри так ужасен в «Монако», что бесит даже игроков. Его уволят за 10 миллионов

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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    25.01.2019 23:41
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 11:53

      Для Анри это плохое начало тренерской деятельности.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 26 января 2019, 03:11

      Вот даже если не знал что владельцем является русский, по действиям сразу понятно. Но как у нас говорят: два раза в одну реку не войдёшь. Посмотрим, но Анри надеюсь себя как тренер похоронил.
      Головину скорее всего это не поможет, сядет глубоко и надолго на лавку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 26 января 2019, 01:58

      Back up

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 26 января 2019, 01:44

      Идиотизм...уволить тренера, а через пару месяцев его же снова вернуть. Посмотрим, что теперь будет с командой, главное, чтоб не вылетели в лигу 2

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 26 января 2019, 01:00

      ИДИОТЫ............

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 26 января 2019, 00:19

      Главное, что не побоялись признать свою ошибку и вернули тренера..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -4

      autumanas 26 января 2019, 00:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 25 января 2019, 23:58

      Ждем, когда "Спартак" вернет Карреру.
      МАССИМО КАРРЕРА, А ТУТТИ, АВАНТИ!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      jengais 25 января 2019, 23:58

      Хорошо, что хоть быстро все решили

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 25 января 2019, 23:51

      откаты?

      0
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