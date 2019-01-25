Официально: Жардим вернулся в «Монако». Анри отправлен в отставку

«Монако» на своем официальном сайте объявил о назначении Леонарду Жардима на пост главного тренера. Бывший главный тренер Тьерри Анри отправлен в отсавку.

Жардим вступит в должность в воскресенье. В субботнем матче Лиги 1 с «Дижном» командой будет руководить Франк Пасси.

Жардим возглавлял «Монако» с лета 2014 года по осень 2018 года. В октябре его пост занял Тьерри Анри. Вчера руководство клуба отстранило француза от работы с первой командой.

«Монако» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1.

Под руководством Анри команда провела 20 матчей: четыре победы, пять ничьих и 11 поражений.

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