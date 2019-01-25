Nice-Matin: увольнение Анри обойдется «Монако» в 10-15 миллионов

И не работая можно с десяток миллионов евро отхватить...
«Монако» вчера отстранил главного тренера Тьерри Анри от работы с командой.
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Nice-Matin, увольнение специалиста обойдется клубу в сумму от 10 до 15 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщили, что монегаски ведут переговоры о возвращении с экс-тренером команды Леонарду Жардимом, уволенным в сентябре.
- Под руководством Анри «Монако» провел 12 матчей в Лиге 1, из которых выиграл лишь два [три ничьих и семь поражений].
- Кроме того, монегаски вылетели из Кубка Франции, проиграв «Метцу» (1:3).
- После 21-го тура команда из княжества набрала 15 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.