Nice-Matin: увольнение Анри обойдется «Монако» в 10-15 миллионов

«Монако» вчера отстранил главного тренера Тьерри Анри от работы с командой.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Nice-Matin, увольнение специалиста обойдется клубу в сумму от 10 до 15 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщили, что монегаски ведут переговоры о возвращении с экс-тренером команды Леонарду Жардимом, уволенным в сентябре.