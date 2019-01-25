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    Nice-Matin: увольнение Анри обойдется «Монако» в 10-15 миллионов

    «Монако» вчера отстранил главного тренера Тьерри Анри от работы с командой.

    Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Nice-Matin, увольнение специалиста обойдется клубу в сумму от 10 до 15 миллионов евро.

    Ранее СМИ сообщили, что монегаски ведут переговоры о возвращении с экс-тренером команды Леонарду Жардимом, уволенным в сентябре.

    • Под руководством Анри «Монако» провел 12 матчей в Лиге 1, из которых выиграл лишь два [три ничьих и семь поражений].
    • Кроме того, монегаски вылетели из Кубка Франции, проиграв «Метцу» (1:3).
    • После 21-го тура команда из княжества набрала 15 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

    Источник: Твиттер-аккаунт Get French Football News

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    25.01.2019 12:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 января 2019, 16:57

      И не работая можно с десяток миллионов евро отхватить...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 января 2019, 16:32

      Монако сорит деньгами, которых у них не сказать, что много.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 25 января 2019, 16:29

      А вы на Моуриньо гоните :)
      Ноунейм (как тренер) за увольнение 15 лямов заберет.
      Предлагаю его на поле выпускать пока в клубе числиться! Хуже точно не будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 15:22

      А может это и было его хитрым ходом?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 января 2019, 13:03

      Хитрый Анри -- джекпот снять решил !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 25 января 2019, 12:50

      Да бред это, никто не будет подписывать тренера который нигде и не тренировал толком, за такие отступные

      3
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 25 января 2019, 12:45

      Не понятно для чего было такую сумму прописывать?

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 12:43

      Ха,да Зенит больше Манчини отдал)))

      2
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