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    Леонардо: «Пентек хотел взять в «Милане» девятый номер, но, думаю, его нужно заработать»

    Спортивный директор «Милана» Леонардо прокомментировал покупку у «Дженоа» нападающего Кшиштофа Пентека.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Футболист заключил с красно-черными контракт сроком на 4,5 года.

    «Он хотел взять футболку с девятым номером, но мы думаем, что ее нужно заработать. Поэтому мы решили дать ему майку с номером 19.

    Речь идет о футболисте, который забил 13 мячей в 19-ти матчах. Нам нужно было решить, осуществим ли этот важный трансфер. Пентек обладает необходимым набором характеристик для игры в чемпионате Италии.

    Любые решения в этом клубе обсуждаются коллективно, вместе с тренером», – сказал Леонардо.

    • Поляк перешел в «Дженоа» из «Краковии» летом прошлого года за 4,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне форвард провел за генуэзцев 21 матч, записав на свой счет 19 голов и одну результативную передачу.

    Источник: Официальный твиттер «Милана»

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    24.01.2019 17:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +91

      Ozabot 24 января 2019, 19:34

      Седьмой номер отдали Кастильехо просто так, десятый — Чалханоглу, который совсем не играет на десятку. А тут вдруг свободный девятый пожадничали.

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