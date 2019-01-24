Леонардо: «Пентек хотел взять в «Милане» девятый номер, но, думаю, его нужно заработать»

Спортивный директор «Милана» Леонардо прокомментировал покупку у «Дженоа» нападающего Кшиштофа Пентека.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Футболист заключил с красно-черными контракт сроком на 4,5 года.

«Он хотел взять футболку с девятым номером, но мы думаем, что ее нужно заработать. Поэтому мы решили дать ему майку с номером 19.

Речь идет о футболисте, который забил 13 мячей в 19-ти матчах. Нам нужно было решить, осуществим ли этот важный трансфер. Пентек обладает необходимым набором характеристик для игры в чемпионате Италии.

Любые решения в этом клубе обсуждаются коллективно, вместе с тренером», – сказал Леонардо.