Леонардо: «Пентек хотел взять в «Милане» девятый номер, но, думаю, его нужно заработать»

Седьмой номер отдали Кастильехо просто так, десятый — Чалханоглу, который совсем не играет на десятку. А тут вдруг свободный девятый пожадничали.
Спортивный директор «Милана» Леонардо прокомментировал покупку у «Дженоа» нападающего Кшиштофа Пентека.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Футболист заключил с красно-черными контракт сроком на 4,5 года.
«Он хотел взять футболку с девятым номером, но мы думаем, что ее нужно заработать. Поэтому мы решили дать ему майку с номером 19.
Речь идет о футболисте, который забил 13 мячей в 19-ти матчах. Нам нужно было решить, осуществим ли этот важный трансфер. Пентек обладает необходимым набором характеристик для игры в чемпионате Италии.
Любые решения в этом клубе обсуждаются коллективно, вместе с тренером», – сказал Леонардо.
- Поляк перешел в «Дженоа» из «Краковии» летом прошлого года за 4,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне форвард провел за генуэзцев 21 матч, записав на свой счет 19 голов и одну результативную передачу.