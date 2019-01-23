Полиция Гернси: «На данный момент нет никаких следов пропавшего самолета с Салой. Решение о продолжении поиска примем сегодня»

Полиция Нормандского острова Гернси продолжает операцию по поиску пропавшего самолета, на борту которого находился нападающий Эмилиано Сала.

В конце прошлой недели футболист перешел из «Нанта» в «Кардифф». В понедельник он вылетел из Франции в Уэльс, но не добрался до пункта назначения: незадолго до времени прибытия его самолет пропал с радаров диспетчеров.

Ранее сообщалось, что в районе исчезновения самолета были найдены обломки.

«За последние пять часов мы исследовали территорию площадью 280 кв. миль, используя несколько самолетов с Нормандских островов, Франции и Великобритании.

На сегодняшний день нет никаких следов пропавшего самолета.

Поиск не прекращен. Решение о том, продолжать ли его, будет принято сегодня», – говорится в заявлении полиции Гернси.

«Кардифф» приобрел аргентинца за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.

В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

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