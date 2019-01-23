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    Полиция Гернси: «На данный момент нет никаких следов пропавшего самолета с Салой. Решение о продолжении поиска примем сегодня»

    Полиция Нормандского острова Гернси продолжает операцию по поиску пропавшего самолета, на борту которого находился нападающий Эмилиано Сала.

    В конце прошлой недели футболист перешел из «Нанта» в «Кардифф». В понедельник он вылетел из Франции в Уэльс, но не добрался до пункта назначения: незадолго до времени прибытия его самолет пропал с радаров диспетчеров.

    Ранее сообщалось, что в районе исчезновения самолета были найдены обломки.

    «За последние пять часов мы исследовали территорию площадью 280 кв. миль, используя несколько самолетов с Нормандских островов, Франции и Великобритании.

    На сегодняшний день нет никаких следов пропавшего самолета.

    Поиск не прекращен. Решение о том, продолжать ли его, будет принято сегодня», – говорится в заявлении полиции Гернси.

    • «Кардифф» приобрел аргентинца за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.
    • В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

    Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало

    Источник: Твиттер полиции Гернси

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    23.01.2019 16:59
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