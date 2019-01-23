Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рейнгольд: «Я говорил, что Промес пожалеет об уходе из «Спартака». Сейчас он просится назад»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что форвардам москвичей Луису Адриано и Зе Луишу не стоит уходить из клуба.

    Ранее сообщалось, что бразильцем интересуются турецкие клубы, а на футболиста сборной Кабо-Верде претендует «Лидс».

    «Спартаку» не стоит продавать Адриано и Зе Луиша, надо их оставлять. Абсолютно не вижу смысла в продаже, они и сами не хотят уходить из клуба. Я не знаю, какую там сумму им предлагают, но вроде их сейчас всe устраивает. Адриано недавно в интервью говорил, что ему здесь всe нравится. Тут дело не в деньгах, а в карьере. Чемпионат в Турции довольно жeсткий, плюс там страшная жара. Зе Луишу тоже не стоит уходить.

    Ребята должны быть довольны нахождением в клубе: публика их восприняла, атмосфера сейчас хорошая. Самое главное, чтобы они поняли, что «Спартак» – это их коллектив. Я уже говорил, когда Промес уходил в «Севилью», что он ещe не раз об этом пожалеет. Квинси сейчас просится назад. Он потерял всe, что имел. Пришeл в «Севилью» и всe растерял», – сказал Рейнгольд.

    • Луис Адриано выступает за «Спартак» с января 2017 года. Его контракт рассчитан до лета 2020 года.
    • Зе Луиш перешел в московский клуб из «Браги» в июле 2015 года. Соглашение футболиста с красно-белыми истекает в 2021 году.
    • Промес перебрался из «Спартака» в «Севилью» прошлым летом за 21 миллион евро.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2019 15:24
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 января 2019, 22:09

      Я бы поспорил... И тот и другой уже не молоды, да и контракты имеют не самые маленькие и скоро истекающие. Спартак имеет обыкновение игроков просто отпускать бесплатно, ничего не зарабатывая... Из главных трансферов Спартака за последние 10 лет я вспомню только Павлюченко, Эменике и Промеса и всё... Причём ни один из них не был сверх успешно продан по деньгам, за того же Антоху можно было и 30 лямов получить, если грамотно всё сделать, за других ребят из списка тоже куда больше денег. Спартак не умеет вовремя продавать игроков и это очень большой минус. А ведь были такие персонажи как Видич, Рохо, Веллитон, Алекс, Ибсон и ещё можно много качественных игроков привести, но все они были проданы за сущие копейки...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 января 2019, 20:53

      в это теперь трудно поверить что Промес вернётся надо нового Промеса искать в летнее ТО

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 19:26

      По Адриано и Зе Луишу сказал правильно. Что касается Промеса ,то здесь пути назад нет. Он знал на что шел и будет стараться закрепиться в составе.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 23 января 2019, 18:32

      Квинси лично звонил Валерию Рейнгольду, с просьбой замолвить словечко перед Аликперовым:)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 23 января 2019, 18:13

      Старика все равно уважаю,а вот недожурнолюгам и ущербным ресурсам, провоцирующим и печатающим неадекватные заявления пенсионера, основанные исключительно на безграничной любви к Спартаку -позор...
      -посмотрим что мы в таком возрасте будем городить, если вообще доживем и будем способны пару слов связать.)))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Боцман59rus 23 января 2019, 18:49

      А что неадекватного он сказал?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 23 января 2019, 17:57

      Спартаку, конечно же, Промес не помешал бы, но не думаю, что сейчас Промесу нужен Спартак...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Старикан 23 января 2019, 18:48

      Почему нет,если не будет валять дурака,как перед уходом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 января 2019, 17:48

      Сомневаюсь что представителей Бразилии и Кобо Верде можно жарой турецкой напугать! А по поводу Квинси, так я не слышал что бы он назад просился! Паредес если просится, так об этом все СМИ сообщили!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 23 января 2019, 17:21

      Квинси профессионал, он должен заиграть. Тем более последние игры он показывает прогресс, по крайней мере в командной игре. Жаль что ушёл из Спартака, но такова жизнь, тем более Спартак лихорадит, а в этот период любой бы потерялся.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Yev 23 января 2019, 18:51

      Там другой темп и накал в каждом матче, поэтому, кто в России поиграл ,там не приживаются,кроме защитников.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 23 января 2019, 17:19

      Просится?Что-то я сомневаюсь))Такую чушь несёт)))напугал негров жарой))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 23 января 2019, 16:37

      Валерий слышал звон, но не знает где он.
      Во первых Промес ни куда назад не просится.
      Во вторых он знал куда идёт.Если в Спартаке он был примой, то в Испании в Севилье таких прим хватает.
      А период адаптации ни кто не отменял. Квинси уже по обвыкся и начал приносить пользу своей команде.Ещё далеко не вечер.

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11