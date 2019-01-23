Рейнгольд: «Я говорил, что Промес пожалеет об уходе из «Спартака». Сейчас он просится назад»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что форвардам москвичей Луису Адриано и Зе Луишу не стоит уходить из клуба.

Ранее сообщалось, что бразильцем интересуются турецкие клубы, а на футболиста сборной Кабо-Верде претендует «Лидс».

«Спартаку» не стоит продавать Адриано и Зе Луиша, надо их оставлять. Абсолютно не вижу смысла в продаже, они и сами не хотят уходить из клуба. Я не знаю, какую там сумму им предлагают, но вроде их сейчас всe устраивает. Адриано недавно в интервью говорил, что ему здесь всe нравится. Тут дело не в деньгах, а в карьере. Чемпионат в Турции довольно жeсткий, плюс там страшная жара. Зе Луишу тоже не стоит уходить.

Ребята должны быть довольны нахождением в клубе: публика их восприняла, атмосфера сейчас хорошая. Самое главное, чтобы они поняли, что «Спартак» – это их коллектив. Я уже говорил, когда Промес уходил в «Севилью», что он ещe не раз об этом пожалеет. Квинси сейчас просится назад. Он потерял всe, что имел. Пришeл в «Севилью» и всe растерял», – сказал Рейнгольд.