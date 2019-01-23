Рейнгольд: «Я говорил, что Промес пожалеет об уходе из «Спартака». Сейчас он просится назад»

Я бы поспорил... И тот и другой уже не молоды, да и контракты имеют не самые маленькие и скоро истекающие. Спартак имеет обыкновение игроков просто отпускать бесплатно, ничего не зарабатывая... Из главных трансферов Спартака за последние 10 лет я вспомню только Павлюченко, Эменике и Промеса и всё... Причём ни один из них не был сверх успешно продан по деньгам, за того же Антоху можно было и 30 лямов получить, если грамотно всё сделать, за других ребят из списка тоже куда больше денег. Спартак не умеет вовремя продавать игроков и это очень большой минус. А ведь были такие персонажи как Видич, Рохо, Веллитон, Алекс, Ибсон и ещё можно много качественных игроков привести, но все они были проданы за сущие копейки...
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что форвардам москвичей Луису Адриано и Зе Луишу не стоит уходить из клуба.
Ранее сообщалось, что бразильцем интересуются турецкие клубы, а на футболиста сборной Кабо-Верде претендует «Лидс».
«Спартаку» не стоит продавать Адриано и Зе Луиша, надо их оставлять. Абсолютно не вижу смысла в продаже, они и сами не хотят уходить из клуба. Я не знаю, какую там сумму им предлагают, но вроде их сейчас всe устраивает. Адриано недавно в интервью говорил, что ему здесь всe нравится. Тут дело не в деньгах, а в карьере. Чемпионат в Турции довольно жeсткий, плюс там страшная жара. Зе Луишу тоже не стоит уходить.
Ребята должны быть довольны нахождением в клубе: публика их восприняла, атмосфера сейчас хорошая. Самое главное, чтобы они поняли, что «Спартак» – это их коллектив. Я уже говорил, когда Промес уходил в «Севилью», что он ещe не раз об этом пожалеет. Квинси сейчас просится назад. Он потерял всe, что имел. Пришeл в «Севилью» и всe растерял», – сказал Рейнгольд.
- Луис Адриано выступает за «Спартак» с января 2017 года. Его контракт рассчитан до лета 2020 года.
- Зе Луиш перешел в московский клуб из «Браги» в июле 2015 года. Соглашение футболиста с красно-белыми истекает в 2021 году.
- Промес перебрался из «Спартака» в «Севилью» прошлым летом за 21 миллион евро.