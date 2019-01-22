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    «Чемпионат»: «Лидс» предложил «Спартаку» 12 миллионов за Зе Луиша

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в «Лидс».

    По информации «Чемпионата», английский клуб предложил за 27-летнего форварда 12 миллионов евро, но москвичи не готовы продавать футболиста за данную сумму.

    • Контракт Зе Луиша со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года.
    • В этом сезоне нападающий провел в РПЛ 14 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: «Чемпионат»

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    22.01.2019 19:34
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 23 января 2019, 13:00

      Откуда у середняка чемпионшипа такие деньги? По ходу есть деньги у журношлюшек чемпионата,вот они гасились и херабору гонят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 23 января 2019, 07:21

      брэд

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3438

      violator20 23 января 2019, 01:49

      Заглянул сюда по старой памяти, но в других местах новости свежее и интереснее.А Зе никуда не уходит

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 22 января 2019, 22:54

      Чтобы купить что то нужное, нужно продать что то ненужное.
      Но с Измайловым и Родионовым это нереально.
      Просто мечты.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 января 2019, 21:59

      Правильно, в Чампионшипе ему место.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 22 января 2019, 21:38

      В чемпионшип думаю не пойдет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 21:35

      Лучше его в верху сыграть никто не сможет. Деньги предлагают неплохие ,но концовку чемпионата надо завершать с опытными игроками.

      8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 января 2019, 20:37

      не время ещё нам продавать ХУДО БЕДНО НО ЗАБИВАЕТ пока он самим нужен ЖДИТЕ МЫ ВАС СМС ПРИШЛЁМ

      9
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 января 2019, 20:02

      За 15-16 можно отдавать смело. Эти же деньги или ещё чего сверху накинуть и брать Уэсли из Брюгге. И голы будет клипать исправно и потом можно продать лямов за 40. Потенциал у парня огненный.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 22 января 2019, 20:01

      Предлагайте новых нигретят для Спартака:

      -1
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