«Чемпионат»: «Лидс» предложил «Спартаку» 12 миллионов за Зе Луиша

Откуда у середняка чемпионшипа такие деньги? По ходу есть деньги у журношлюшек чемпионата,вот они гасились и херабору гонят
Нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в «Лидс».
По информации «Чемпионата», английский клуб предложил за 27-летнего форварда 12 миллионов евро, но москвичи не готовы продавать футболиста за данную сумму.
- Контракт Зе Луиша со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года.
- В этом сезоне нападающий провел в РПЛ 14 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач.