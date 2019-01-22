«Чемпионат»: «Спартак» хочет получить за Адриано 10 миллионов. «Галатасарай» предложил 6

Даже за 7 млн. если продать ,будет выгода. Но пока ему нет полноценной замены.
По информации «Чемпионата», «Спартак» получил от «Галатасарая» предложение по нападающему Луису Адриано предложение в размере 6 миллионов евро.
Как сообщает источник, москвичи планируют выручить от продажи 31-летнего футболиста 10 миллионов.
Бразилец также входит в сферу интересов «Бешикташа».
- Форвард перешел в «Спартак» из «Милана» я январе 2017 года.
- Адриано провел за красно-белых 66 встреч, записав в свой актив 22 мча и 13 голевых передач.
- Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2020 года.