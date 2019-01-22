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    «Чемпионат»: «Спартак» хочет получить за Адриано 10 миллионов. «Галатасарай» предложил 6

    По информации «Чемпионата», «Спартак» получил от «Галатасарая» предложение по нападающему Луису Адриано предложение в размере 6 миллионов евро.

    Как сообщает источник, москвичи планируют выручить от продажи 31-летнего футболиста 10 миллионов.

    Бразилец также входит в сферу интересов «Бешикташа».

    • Форвард перешел в «Спартак» из «Милана» я январе 2017 года.
    • Адриано провел за красно-белых 66 встреч, записав в свой актив 22 мча и 13 голевых передач.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    22.01.2019 13:37
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 19:23

      Даже за 7 млн. если продать ,будет выгода. Но пока ему нет полноценной замены.

      4
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 22 января 2019, 19:22

      Адриано и вчера был лучшим игроком матча. Как можно продавать лучшего на данный момент игрока? Вспомним Промеса, что стало с командой после его продажи? Упала в яму.

      4
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 22 января 2019, 16:01

      Один вопрос.
      А хочет ли САМ Адриано уходить?
      Второй вопрос - а кто ему на замену? - задавать не стану.

      4
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > derrik2000 22 января 2019, 19:48

      Уже задал )))

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 января 2019, 14:14

      7-8 надо продавать, а то потом уйдёт бесплатно по расторжению контракта, в стиле нынешнего руководства Спартака...

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 января 2019, 14:08

      С турками тяжко торговаться -- но продать хочется -- посмотрим чем закончится !

      2
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 22 января 2019, 13:59

      Если подходить к известию, чисто, прагматично, без клубных пристрастий, недоброжелательности и вредности, - то, пожалуй, - пора...
      Но недопонимание ситуации и несовпадение спроса и предложения, могут обнулить пожелания обоих клубов, болельщиков и игрока...

      4
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 22 января 2019, 13:50

      за 8 млн продадут!!!

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 22 января 2019, 13:40

      Только идиоты заплатят за него 10 млн, как и 15 за Рошу

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Skull_Boy 22 января 2019, 15:00

      Парень большой мастер,если встроить его в игру,а не грузить безадресными навесами, будет толк.Вопрос только в его мотивации.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Skull_Boy 22 января 2019, 18:42

      Адриано взят за лям, Роша за12или даже 11, это так к сведенью

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > ufos73 22 января 2019, 18:54

      А это для справки за Рошу просили 15, хотя предлагали 10 и можно было продавать, а теперь и так уйдет только гораздо за меньше, а за это полено просить 10 млн и зная что ему 31 год это дебилизм

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