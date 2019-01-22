«Чемпионат»: «Спартак» хочет получить за Адриано 10 миллионов. «Галатасарай» предложил 6

По информации «Чемпионата», «Спартак» получил от «Галатасарая» предложение по нападающему Луису Адриано предложение в размере 6 миллионов евро.

Как сообщает источник, москвичи планируют выручить от продажи 31-летнего футболиста 10 миллионов.

Бразилец также входит в сферу интересов «Бешикташа».