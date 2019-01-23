Марадона: «Надеюсь, что самолет Салы ошибся с аэропортом, и мы найдем его живым»

Ошибся с аэропортом и улетел туда,где нет сотовой связи и интернета?
Главный тренер «Дорадоса» Диего Марадона выразил надежду, что аргентинский нападающий Эмилиано Сала жив.
В конце прошлой недели футболист перешел из «Нанта» в «Кардифф». В понедельник он вылетел из Франции в Уэльс, но его самолет исчез, не добравшись до пункта назначения.
В настоящее время в районе Нормандских островов ведется поисковая операция. Ее руководитель Джон Фитцджеральд ранее выразил сомнение, что люди, находившиеся на борту самолета, живы.
Сегодня СМИ сообщили, что в районе поисков были найдены обломки какого-то самолета.
«Я надеюсь, что он [самолет] ошибся с аэропортом, и мы найдем Салу живым. Вот и все.
Это ужасное несчастье. Когда происходят подобные такие вещи, я думаю о всех поездках, в которых побывал с большим количеством людей», – сказал Марадона в голосовом сообщении, опубликованном в инстаграме журналиста Мартина Аревало.
- «Кардифф» приобрел аргентинца за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.
- В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.
Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало