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    Марадона: «Надеюсь, что самолет Салы ошибся с аэропортом, и мы найдем его живым»

    Главный тренер «Дорадоса» Диего Марадона выразил надежду, что аргентинский нападающий Эмилиано Сала жив.

    В конце прошлой недели футболист перешел из «Нанта» в «Кардифф». В понедельник он вылетел из Франции в Уэльс, но его самолет исчез, не добравшись до пункта назначения.

    В настоящее время в районе Нормандских островов ведется поисковая операция. Ее руководитель Джон Фитцджеральд ранее выразил сомнение, что люди, находившиеся на борту самолета, живы.

    Сегодня СМИ сообщили, что в районе поисков были найдены обломки какого-то самолета.

    «Я надеюсь, что он [самолет] ошибся с аэропортом, и мы найдем Салу живым. Вот и все.

    Это ужасное несчастье. Когда происходят подобные такие вещи, я думаю о всех поездках, в которых побывал с большим количеством людей», – сказал Марадона в голосовом сообщении, опубликованном в инстаграме журналиста Мартина Аревало.

    • «Кардифф» приобрел аргентинца за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.
    • В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

    Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало

    Источник: L’Equipe

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    23.01.2019 13:32
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 23 января 2019, 17:27

      Ошибся с аэропортом и улетел туда,где нет сотовой связи и интернета?

      2
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > AtticusFinch 23 января 2019, 18:37

      Пусть для тебя это станет открытием, но на Земле ещё много мест где нет сотовой связи и нтернета. Даже в Европе. Спроси в школе у училки:))))

      -1
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > la verdad 23 января 2019, 18:49

      А твоя училка тебя читать не научила? я написал ошиблись аэропортом , и улетели туда, где нет интернета и сотовой связи?Это ж насколько нужно ошибиться,и если ты такой умный - то там по твоему нет телефонов?Но есть аэропорт? Ты в своём уме?Или ты не знаешь чем отличается аэропорт от обычной взлётки для кукурузника?

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > AtticusFinch 23 января 2019, 18:55

      Моя училка научила меня доходчиво высказывать своё мнение и выражать свои мысли. "Ошиблись аэропортом" написал не ты, а Марадона. А ты написал "и улетел туда, где нет сотовой связи и интернета". Олень тупой.

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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > la verdad 23 января 2019, 18:59

      AtticusFinch 1 час назад
      Ошибся с аэропортом и улетел туда,где нет сотовой связи и интернета?
      Слово на буковку "О" видишь?))Привет учительнице передавай))
      Ты мне так официально ещё и в конце своего письмеца подписался Оленем тупым))Всё-таки чему то она тебя да научила))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > AtticusFinch 23 января 2019, 19:02

      Ну ну . Буквы я вижу хорошо. И баранов (оленей тупых) как ты тоже. На будущее - помалкивай больше (за умного сойдёшь)))))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > AtticusFinch 23 января 2019, 19:06

      И кстати присваивание чужих слов и имён (в твоём случае - известного персонажа) - один из симптомов психического заболевания. Удачи, психический :))))

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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > la verdad 23 января 2019, 19:25

      Дано -
      1 - Я не присваивал чужих слов и имён -а прокомментировал слова Марадоны(Чем Люди на этом русурсе и занимаются обычно, если ты не в курсе, комментируют слова из.людей и футбольные новости.
      2-Если ты не увидел с 3-раз слово на букву"О" - может ты реально не умеешь читать?
      3-Ты написал _ Спросить у училки в школе? Значит ты решил, что я школьник.Так вот ты решил померится интеллектом со школьником?Кто ты после этого?
      4 Баранов и Оленей видишь?))заметь тебя никто не оскорблял и нормально тебе отвечали - так у кого проблемы с психикой?))
      Вывод - Ты обычный безмозглый тролль, который пытается здесь повысить свою низкую самооценку)Только для этого у тебя мозгов малова-то))Ты ведь двух слов связать не можешь, чуть что сразу на школоту всё валишь)Чем тебе школьники не угодили?Видно проблема кроется в детстве, может тебя изнасиловали второклассники в школьном туалете?Совет уползи в свою норку , съешь там свои какашки и обтекай__Без обид, но ты обычный Котях)))Не пытайся испортить людям на портале настроение, всем на тебя и на твои анал*ные умозаключения наср*ть))Да, кстати, скажи на последок своё последнее слово...Дамам уступаю))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > AtticusFinch 23 января 2019, 19:35

      1. Комментатор из тебя хреновый, но очень самоуверенный.
      2. Если у тебя есть сомнения, что я умею читать - к психиатру (возможно он тебе поможет)
      3. Если ты решил, что я хочу с кем-то чем-то меритЬся (советую тебе повторить правила русского языка) - ты ошибся. Интеллекта у тебя нет. Есть амбиции и подростковый максимализм.
      4. Твой последний абзац (с туалетом и какашками)))) скопируй и отнеси психиатру. Это поможет в дальнейшем лечении.
      5. Ты не представитель всех людей на портале. Уверяю, их настроение не зависит от твоего :))))
      6. "Дамам уступаю" - типичный пример школьного юмора :)))

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      AtticusFinch > la verdad 23 января 2019, 19:52

      1- Не тебе судить)Про твою самоуверенность даже говорить не хочется)
      2-Что ты всё про психиатра пишешь?(Больная тема)
      3-Это была проверочка, умеешь ли ты всё таки читать или нет интересно)
      4- См. пунктик 2.(про психиатра)))
      5- я имел неудовольствие почитать,что ты писал до этого -а ты только и делал,что вонял да троллил))
      6- Про школьников я уже писал - Просто вот интересно - Почему чуть что, сразу школьники?Неужели Вам троллям больше нечего придумать)Нельзя ли быть пооригинальнее что ли?))Хотя...Это видимо "глас вопиющего в пустыне"))
      7- Ты хоть бы новенькое придумал,что ли в своих маразматических письмах - а то школьники да психиатры)Ты так часто пишешь о психиатрах, что мне кажется, что ты как Маркиз де Сад, который писал в психушке своим говном на стенах, только у тебя вместо стен монитор))Хотя , я бы побоялся входить в комнату,где ты живёшь)Или всё-таки палату))
      8-Что касается юмора- Спроси у училки в школе - это какой уровень юмора? Космос?))
      9-Проверь-ка ошибки, Котях)Не поленись))
      10-Пока Тролли)))))

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      la verdad > AtticusFinch 23 января 2019, 21:14

      Почему у тебя ответы в два раза длиннее, чем мои?)С трудом мысли выражаешь?)
      Снова про троллей? Другие версии есть?) Или ты возомнил себя борцом с троллями?)
      Опять про говно? Парень, твоё состояние должно встревожить твоих родителей ....
      Опять про училок? У тебя мания?)
      Котях???? Малыш, да ты латентный гомосексуалист походу:)))) Вот откуда столько мыслей о говне!)
      И снова Тролли.... Столько букв, а темы только три... Скучный ты.

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      Yev 23 января 2019, 17:25

      Это будет чудо, если он жив. Но...

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      general.lizyukov 23 января 2019, 14:23

      мы все на это надеемся

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