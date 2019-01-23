Марадона: «Надеюсь, что самолет Салы ошибся с аэропортом, и мы найдем его живым»

Главный тренер «Дорадоса» Диего Марадона выразил надежду, что аргентинский нападающий Эмилиано Сала жив.

В конце прошлой недели футболист перешел из «Нанта» в «Кардифф». В понедельник он вылетел из Франции в Уэльс, но его самолет исчез, не добравшись до пункта назначения.

В настоящее время в районе Нормандских островов ведется поисковая операция. Ее руководитель Джон Фитцджеральд ранее выразил сомнение, что люди, находившиеся на борту самолета, живы.

Сегодня СМИ сообщили, что в районе поисков были найдены обломки какого-то самолета.

«Я надеюсь, что он [самолет] ошибся с аэропортом, и мы найдем Салу живым. Вот и все.

Это ужасное несчастье. Когда происходят подобные такие вещи, я думаю о всех поездках, в которых побывал с большим количеством людей», – сказал Марадона в голосовом сообщении, опубликованном в инстаграме журналиста Мартина Аревало.

«Кардифф» приобрел аргентинца за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.

В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

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