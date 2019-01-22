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    Журналист Sky: «Милан» купит Пентека за 35 миллионов евро

    «Милан» согласовал с «Дженоа» покупку нападающего Кшиштофа Пентека, сообщает журналист итальянского отдела Sky Sports Фабрицио Романо.

    «Россонери» заплатят за 23-летнего поляка 35 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на пять лет.

    Романо также опроверг информацию о том, что миланский клуб может включить в сделку других игроков.

    С 13 голами в 19 матчах Пентек занимает четвертое место в списке бомбардиров чемпионата Италии-2018/19. «Дженоа» – 14 в турнирной таблице, «Милан» занимает четвертое место.

    • Пентек перешел в генуэзский клуб в июле из «Краковии».
    • Забил 19 голов и отдал одну результативную передачу в 21 матче всех турниров.
    • Сообщалось об интересе со стороны «Реала».

    Источник: Твиттер журналиста Sky Sports Фабрицио Романо

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    22.01.2019 21:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 22:57

      Если сразу заиграет ,то и денег не жалко.

      2
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      ...
      Рейтинг: +91

      Ozabot > zigbert 22 января 2019, 23:36

      Италию он уже хорошо знает. Со всеми командами поиграть успел. Молодой достаточно, гибкий и без звездных замашек. Надеюсь, с Пакетой, Сусо и Кутроне отлично разыграются.

      4
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 22 января 2019, 22:51

      Дай бог с возвращением Милан в большой футбол! И ЛЧ !

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +905

      VVadic 22 января 2019, 22:00

      За 4,5 взяли - за 35 продали. Профит)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +91

      Ozabot 22 января 2019, 21:26

      Побыстрее бы уже. К матчу с «Наполи» вряд ли успеет, но там дальше игра с «Ромой» и вот там он бы пригодился.

      3
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