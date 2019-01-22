Журналист Sky: «Милан» купит Пентека за 35 миллионов евро

«Милан» согласовал с «Дженоа» покупку нападающего Кшиштофа Пентека, сообщает журналист итальянского отдела Sky Sports Фабрицио Романо.
«Россонери» заплатят за 23-летнего поляка 35 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на пять лет.
Романо также опроверг информацию о том, что миланский клуб может включить в сделку других игроков.
С 13 голами в 19 матчах Пентек занимает четвертое место в списке бомбардиров чемпионата Италии-2018/19. «Дженоа» – 14 в турнирной таблице, «Милан» занимает четвертое место.
- Пентек перешел в генуэзский клуб в июле из «Краковии».
- Забил 19 голов и отдал одну результативную передачу в 21 матче всех турниров.
- Сообщалось об интересе со стороны «Реала».