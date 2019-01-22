Полиция завтра продолжит поиски самолета, на котором летел Сала

Отделение полиции острова Гернси сообщило о приостановке поисков самолета, на котором летел нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала.

Источник уточнил, что операция продолжится завтра с наступлением рассвета.

Об исчезновении самолета над Ла-Маншем сегодня написало французское издание L'Equipe. Частный самолет потерял связь с управлением воздушным движением в 20:00 часов по местному времени. Он должен был прибыть в Уэльс чуть около 21:00.

По последним данным, поиск с помощью самолет и шлюпок не дал результата.

Сумма трансфера Салы из «Нанта» в «Кардифф» составила 20 миллионов евро. Это рекордная сумма для валлийского клуба.

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