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    Полиция завтра продолжит поиски самолета, на котором летел Сала

    Отделение полиции острова Гернси сообщило о приостановке поисков самолета, на котором летел нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала.

    Источник уточнил, что операция продолжится завтра с наступлением рассвета.

    Об исчезновении самолета над Ла-Маншем сегодня написало французское издание L'Equipe. Частный самолет потерял связь с управлением воздушным движением в 20:00 часов по местному времени. Он должен был прибыть в Уэльс чуть около 21:00.

    По последним данным, поиск с помощью самолет и шлюпок не дал результата.

    Сумма трансфера Салы из «Нанта» в «Кардифф» составила 20 миллионов евро. Это рекордная сумма для валлийского клуба.

    Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало

    Источник: Твиттер полиции Гернси

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    22.01.2019 21:08
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