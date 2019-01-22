Полиция Гернси – о пропавшем самолете с Салой: «Обследованы 1155 квадратных миль. Решение о продолжении поисков будет принято на закате»

Полиция города Гернси (находится между Францией и Великобританией в проливе Ла-Манш) рассказала о поисковой операции самолета, на котором находится нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала.

«Один самолeт и одна спасательная шлюпка продолжают поиски. Ещe один самолeт вернeтся к поискам после дозаправки.

Обследованы 1155 квадратных миль. Решение о продолжении поисков будет принято на закате», – говорится в сообщении.

Самолет с футболистом и пилотом на борту пропал с радаров вчера. Перед вылетом Сала выразил обеспокоенность безопасностью полета.

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