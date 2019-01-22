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    Отец Салы: «Я в отчаянии. Надеюсь, все будет хорошо»

    Отец пропавшего нападающего Эмилиано Салы выразил надежду, что спасатели найдут его сына.

    В воскресенье аргентинец перешел из «Нанта» в «Кардифф». Вчера он на частном самолете вылетел из Франции в Уэльс, но частный самолет с игроком на борту спустя некоторое время пропал с радаров центра управления воздушным движением.

    В настоящее момент ведется поисковая операция. Ее начальник Джон Фитцджеральд ранее заявил, что шансов найти футболиста живым практически нет.

    «О случившемся мне рассказал друг. Я ничего не знаю, я в Росарио. Я в отчаянии, надеюсь, что все будет хорошо», – сказал Горацио Сала.

    • «Кардифф» приобрел форварда за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.
    • В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

    Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало

    Источник: Wales Online

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    22.01.2019 16:59
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