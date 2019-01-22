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    Самолет новичка «Кардиффа» Салы запрашивал экстренную посадку на острове Гернси

    Продолжается операция по поиску пропавшего самолета, на борту которого находится новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.

    По информации полиции острова Гернси [один из двух крупнейших островов Нормандского архипелага], самолет запрашивал экстренную посадку на высоте около 1 500 метров. На высоте примерно 700 метров связь с бортом оборвалась.

    В воскресенье «Кардифф» объявил о переходе аргентинца из «Нанта». Вчера 28-летний футболист попрощался с партнерами по французскому клубу и вылетел на частном самолете в Уэльс. Незадолго до ориентировочного времени прибытия он потерял связь с центром управления воздушным движением. Поиски продолжаются.

    • «Кардифф» приобрел аргентинца за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.
    • В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

    Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало

    Источник: RMC Sport

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    22.01.2019 14:36
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