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  • Самолет новичка «Кардиффа» Салы запрашивал экстренную посадку на острове Гернси

Самолет новичка «Кардиффа» Салы запрашивал экстренную посадку на острове Гернси

22 января 2019, 14:36

Продолжается операция по поиску пропавшего самолета, на борту которого находится новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.

По информации полиции острова Гернси [один из двух крупнейших островов Нормандского архипелага], самолет запрашивал экстренную посадку на высоте около 1 500 метров. На высоте примерно 700 метров связь с бортом оборвалась.

В воскресенье «Кардифф» объявил о переходе аргентинца из «Нанта». Вчера 28-летний футболист попрощался с партнерами по французскому клубу и вылетел на частном самолете в Уэльс. Незадолго до ориентировочного времени прибытия он потерял связь с центром управления воздушным движением. Поиски продолжаются.

  • «Кардифф» приобрел аргентинца за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.
  • В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало

Источник: RMC Sport
Англия. Премьер-лига Кардифф Сала Эмилиано
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