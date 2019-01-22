Председатель «Кардиффа»: «Мы очень обеспокоены безопасностью Салы»

Председатель «Кардиффа» Мехмет Далман прокомментировал инцидент, произошедший с новичком команды Эмилиано Салой.

В воскресенье валлийский клуб объявил о переходе нападающего из «Нанта». Вчера вечером частный самолет с футболистом на борту вылетел из Франции в Уэльс, но исчез с радаров в районе Нормандских островов.

«Мы очень обеспокоены последними новостями о том, что самолет потерял связь над каналом [проливом Ла-Манш] вчера вечером. Мы ждем подтверждения, прежде чем сможем сделать какое-то заявление.

Мы очень обеспокоены безопасностью Эмилиано Салы», – сказал Далман.

«Кардифф» приобрел аргентинца за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.

В этом сезоне Сала провел за «Нант» клуб 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

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