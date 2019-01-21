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    Салаху потребовалось 5374 минуты, чтобы забить 50 голов в АПЛ. Это второй показатель после Ширера

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах потратил 5374 минут на то, чтобы забить 50 голов в АПЛ.

    По этому показателю египтянин уступил только экс-форварду «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алану Ширеру, которому понадобилось на 37 минут меньше. При этом Салах обошел Фернандо Торреса (5483 минут), Рууда ван Нистелроя (5600 минут) и Серхио Агуэро (5710 минут).

    • Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» летом 2017 года за 42 миллиона евро.
    • В текущем сезоне 26-летний игрок провел за мерсисайдцев в АПЛ 23 матча, записав на свой счет 16 голов и восемь результативных передач.

    Источник: Opta

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    21.01.2019 17:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      boz717 23 января 2019, 23:50

      Безусловно рад за него, но только я не понимаю, как он забил 50 голов?
      17/18 - 32
      18/19 - 16

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