Салаху потребовалось 5374 минуты, чтобы забить 50 голов в АПЛ. Это второй показатель после Ширера

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах потратил 5374 минут на то, чтобы забить 50 голов в АПЛ.

По этому показателю египтянин уступил только экс-форварду «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алану Ширеру, которому понадобилось на 37 минут меньше. При этом Салах обошел Фернандо Торреса (5483 минут), Рууда ван Нистелроя (5600 минут) и Серхио Агуэро (5710 минут).