Салаху потребовалось 5374 минуты, чтобы забить 50 голов в АПЛ. Это второй показатель после Ширера

Безусловно рад за него, но только я не понимаю, как он забил 50 голов?
17/18 - 32
18/19 - 16
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах потратил 5374 минут на то, чтобы забить 50 голов в АПЛ.
По этому показателю египтянин уступил только экс-форварду «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алану Ширеру, которому понадобилось на 37 минут меньше. При этом Салах обошел Фернандо Торреса (5483 минут), Рууда ван Нистелроя (5600 минут) и Серхио Агуэро (5710 минут).
- Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» летом 2017 года за 42 миллиона евро.
- В текущем сезоне 26-летний игрок провел за мерсисайдцев в АПЛ 23 матча, записав на свой счет 16 голов и восемь результативных передач.