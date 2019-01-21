Onda Cero: Марсело не сыграл с «Севильей» из-за лишнего веса

Радио Onda Cero информирует, что защитник мадридского «Реала» Марсело потерял место в основном составе из-за лишнего веса. Бразилец не сыграл в последнем матче против «Севильи».

Главный тренер Сантьяго Солари недоволен, что его футболист весит на шесть килограммов больше нормы. Марсело может покинуть клуб.