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    Onda Cero: Марсело не сыграл с «Севильей» из-за лишнего веса

    Радио Onda Cero информирует, что защитник мадридского «Реала» Марсело потерял место в основном составе из-за лишнего веса. Бразилец не сыграл в последнем матче против «Севильи».

    Главный тренер Сантьяго Солари недоволен, что его футболист весит на шесть килограммов больше нормы. Марсело может покинуть клуб.

    • В этом сезоне бразилец провел за «Реал» 19 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.
    • Контракт 30-летнего футболиста рассчитан до лета 2022 года.
    • Игрок выступает за «Реал» с 2007 года.

    Источник: Onda Cero

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    21.01.2019 06:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 января 2019, 15:26

      Так можно потерять место в составе.

      0
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      ...
      Рейтинг: +12344

      DeStar > zigbert 21 января 2019, 20:42

      он себе место найдет в любом другом составе любого клуба мира. А реал потеряет многое, Солари идиоТТо

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      Рейтинг: +12344

      DeStar 21 января 2019, 11:02

      ну побегал бы да растряс. Глупо жертвовать таким футболистом, когда вместо него играет регульон. Этот "Урок" для марсело может стоит и очков реалу, и кресла Солари.

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