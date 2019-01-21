Onda Cero: Марсело не сыграл с «Севильей» из-за лишнего веса

Так можно потерять место в составе.
Радио Onda Cero информирует, что защитник мадридского «Реала» Марсело потерял место в основном составе из-за лишнего веса. Бразилец не сыграл в последнем матче против «Севильи».
Главный тренер Сантьяго Солари недоволен, что его футболист весит на шесть килограммов больше нормы. Марсело может покинуть клуб.
- В этом сезоне бразилец провел за «Реал» 19 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.
- Контракт 30-летнего футболиста рассчитан до лета 2022 года.
- Игрок выступает за «Реал» с 2007 года.