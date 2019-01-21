Серия А. «Наполи» в большинстве обыграл «Лацио» 

«Наполи» дома обыграл «Лацио» в матче 20-го тура Серии А со счетом 2:1. На 70-й минуте встречи при счете 2:0 у гостей был удален защитник Франческо Ачерби.

Неаполитанцы набрали 47 очков и остались на второй строчке в таблице. «Лацио» с 32 очками идет пятым.

В другом матче «Кальяри» и «Эмполи» сыграли вничью – 2:2.

Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

Наполи – Лацио – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кальехон, 34; 2:0 – Милик, 37; 2:1 – Иммобиле, 65.

Удаление: нет – Ачерби, 70.

Кальяри – Эмполи – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Паволетти, 36; 1:1 – Ди Лоренцо, 70; 1:2 – Зайц, 81; 2:2 – Фариас, 90+1.

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