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    Серия А. «Фиорентина» и «Сампдория» сыграли вничью, в матче шесть голов и одно удаление

    «Фиорентина» дома сыграла вничью с «Сампдорией» в матче 20-го тура Серии А – 3:3. На 39-й минуте при счете 1:0 у хозяев был удален полузащитник Эдмилсон Фернандес.

    «Фиорентина» с 27 очками занимает десятую строчку в таблице, «Сампдория» с 30 очками идет восьмой.

    В другом матче СПАЛ и «Болонья» сыграли вничью – 1:1.

    Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

    СПАЛ – Болонья – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Паласио, 24; 1:1 – Куртич, 64.

    Фиорентина – Сампдория – 0:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Муриэль, 34; 1:1 – Рамирес, 44; 2:1 – Муриэль, 70; 2:2 – Куальярелла (с пенальти), 81; 2:3 – Куальярелла, 85; 3:3 – Песселья, 90+3.

    Удаление: Фернандес, 39 – нет.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2019 19:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 20 января 2019, 21:56

      Серия А. «Фиорентина» и «Сампдория» сыграли вничью, в матче шесть голов и одно удаление.
      По заголовку понятно,что счет 3:3.

      Чуть ниже.Фиорентина – Сампдория – 0:0 (0:0).
      С1ка,как может в матче быть забито 6 голов,а на этом сайте указано,что 0:0???

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