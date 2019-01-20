Серия А. «Фиорентина» и «Сампдория» сыграли вничью, в матче шесть голов и одно удаление

«Фиорентина» дома сыграла вничью с «Сампдорией» в матче 20-го тура Серии А – 3:3. На 39-й минуте при счете 1:0 у хозяев был удален полузащитник Эдмилсон Фернандес.

«Фиорентина» с 27 очками занимает десятую строчку в таблице, «Сампдория» с 30 очками идет восьмой.

В другом матче СПАЛ и «Болонья» сыграли вничью – 1:1.

Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

СПАЛ – Болонья – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Паласио, 24; 1:1 – Куртич, 64.

Фиорентина – Сампдория – 0:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Муриэль, 34; 1:1 – Рамирес, 44; 2:1 – Муриэль, 70; 2:2 – Куальярелла (с пенальти), 81; 2:3 – Куальярелла, 85; 3:3 – Песселья, 90+3.

Удаление: Фернандес, 39 – нет.

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