Серия А. «Фиорентина» и «Сампдория» сыграли вничью, в матче шесть голов и одно удаление.
По заголовку понятно,что счет 3:3.
Чуть ниже.Фиорентина – Сампдория – 0:0 (0:0).
С1ка,как может в матче быть забито 6 голов,а на этом сайте указано,что 0:0???
«Фиорентина» дома сыграла вничью с «Сампдорией» в матче 20-го тура Серии А – 3:3. На 39-й минуте при счете 1:0 у хозяев был удален полузащитник Эдмилсон Фернандес.
«Фиорентина» с 27 очками занимает десятую строчку в таблице, «Сампдория» с 30 очками идет восьмой.
В другом матче СПАЛ и «Болонья» сыграли вничью – 1:1.
Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур
Голы: 0:1 – Паласио, 24; 1:1 – Куртич, 64.
Фиорентина – Сампдория – 0:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Муриэль, 34; 1:1 – Рамирес, 44; 2:1 – Муриэль, 70; 2:2 – Куальярелла (с пенальти), 81; 2:3 – Куальярелла, 85; 3:3 – Песселья, 90+3.
Удаление: Фернандес, 39 – нет.