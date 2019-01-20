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    На матч «Интер» – «Сассуоло» пришло 10 тысяч детей. Миланцев обязали провести две игры без зрителей из-за проявления расизма

    После матча 18-го тура Серии А между «Интером» и «Наполи» (1:0) миланский клуб получил дисквалификацию на проведение двух домашних игр без зрителей (фанатский сектор закрыли на три встречи) за проявление расизма по отношению к защитнику неаполитанцев Калиду Кулибали.

    Руководство «Интера» попросило Федерацию футбола Италии пустить на «Сан-Сиро» детей и получило одобрение. На матч 20-го тура Серии А против «Сассуоло» (0:0) пришло около 10 тысяч детей.

    • На данный момент «Интер» занимает третье место в турнирной таблице.
    • Следующую домашнюю игру миланцы проведут против «Болоньи» (3 февраля).

    «Интер» начал кампанию против расизма. В ней приняли участие Это’О, Фигу и Дзанетти

    Источник: B/R Football

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    20.01.2019 18:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 21:47

      Разумное решение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 20 января 2019, 20:12

      Вот это правильно!
      Хоть ребятишки футбол посмотрят и трибуны не пустые.

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