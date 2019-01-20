На матч «Интер» – «Сассуоло» пришло 10 тысяч детей. Миланцев обязали провести две игры без зрителей из-за проявления расизма

После матча 18-го тура Серии А между «Интером» и «Наполи» (1:0) миланский клуб получил дисквалификацию на проведение двух домашних игр без зрителей (фанатский сектор закрыли на три встречи) за проявление расизма по отношению к защитнику неаполитанцев Калиду Кулибали.

Руководство «Интера» попросило Федерацию футбола Италии пустить на «Сан-Сиро» детей и получило одобрение. На матч 20-го тура Серии А против «Сассуоло» (0:0) пришло около 10 тысяч детей.

На данный момент «Интер» занимает третье место в турнирной таблице.

Следующую домашнюю игру миланцы проведут против «Болоньи» (3 февраля).

twit text — B/R Football (@brfootball) 19 января 2019 г.

«Интер» начал кампанию против расизма. В ней приняли участие Это’О, Фигу и Дзанетти