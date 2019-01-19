Перес – на стороне Солари в конфликте с Иско. Игрок близок к уходу из «Реала»

В ноябре «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «Реала» Иско не пожал руку главному тренеру Сантьяго Солари после замены в матче с «Эйбаром» (0:3, 13-й тур Примеры).

Считается, что специалист недоволен формой 26-летнего игрока сборной Испании и его стилем игры. После назначения Солари футболист ни разу не выходил в стартовом составе в играх чемпионата. 9 января испанец лайкнул пост болельщика с критикой в адрес тренера по поводу выбора состава.

После замены в игре с «Леванте» (1:2, первый матч 1/8 финала Кубка) Иско также не пожал руку тренеру.

По информации As, президент сливочных Флорентино Перес в ситуации занимает сторону Солари.

В случае, если хавбек не приспособится к игре тренера, клуб может продать его летом. Известно об интересе к игроку со стороны «Баварии», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».