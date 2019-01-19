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    Перес – на стороне Солари в конфликте с Иско. Игрок близок к уходу из «Реала»

    В ноябре «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «Реала» Иско не пожал руку главному тренеру Сантьяго Солари после замены в матче с «Эйбаром» (0:3, 13-й тур Примеры).

    Считается, что специалист недоволен формой 26-летнего игрока сборной Испании и его стилем игры. После назначения Солари футболист ни разу не выходил в стартовом составе в играх чемпионата. 9 января испанец лайкнул пост болельщика с критикой в адрес тренера по поводу выбора состава.

    После замены в игре с «Леванте» (1:2, первый матч 1/8 финала Кубка) Иско также не пожал руку тренеру.

    По информации As, президент сливочных Флорентино Перес в ситуации занимает сторону Солари.

    В случае, если хавбек не приспособится к игре тренера, клуб может продать его летом. Известно об интересе к игроку со стороны «Баварии», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

    • Иско перешел в «Реал» в июле 2013 года из «Малаги».
    • Сумма сделки – 30 миллионов евро.
    • Испанец выиграл с мадридцами 4 Лиги чемпионов и два клубных ЧМ.
    • Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов.
    • Контракт истекает в июне 2022 года.

    Источник: As

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    19.01.2019 18:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 20 января 2019, 00:34

      Как по мне, Солари далеко ещё до основы реала,не долго ему осталось. А Иско деградирует только благодаря Солари!!!

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 19 января 2019, 20:14

      Форма Иско тут ни при чем. Дело в том, что этим игроком интересуется Зенит. Хочет обменять его на Паредеса. Так хочет, что прямо кушать не может.

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