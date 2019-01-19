Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Билялетдинов: «Дзюбе давно пора уезжать. Если играть в одном чемпионате, можно затухнуть»

    Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о карьере Артема Дзюбы.

    Ранее издание Nevasport сообщило об интересе к 30-летнему нападающему со стороны «Эвертона», за который Билялетдинов выступал с 2009 по 2012 год. «Р-Спорт» позже опроверг информацию.

    «Трудно сказать, пригодится ли Дзюба «Эвертон». Из РПЛ туда уже уезжал Ньяссе, но зацепиться там у него не получилось. Может, получится у Дзюбы, если такой переход реально возможен. Он «Эвертону» мог бы быть полезен для смены стиля.

    У них есть список, грубо говоря, из десяти фамилий, Артем может туда входить.

    Стоит ли ему уезжать? Давно пора. У него зрелый возраст, нужно новое что-то попробовать. Если играть в одном чемпионате, то затухнуть можно. Конечно, «Эвертон» — середняк, там непростые времена, но тут не Артему выбирать клуб.

    Хотелось бы, конечно, чтобы все наши играли за «Челси» или «Манчестер Сити», но раз туда не зовут, нужно пробовать в другом месте, ведь АПЛ — супер! », — сказал 33-летний игрок литовского «Тракая».

    • Воспитанник «Спартака» Дзюба выступает за петербургский клуб с 2015 года.
    • Его контракт действует до июня 2020 года.
    • В текущем розыгрыше чемпионата игрока провел 16 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
    • Автор трех голов и двух ассистов на ЧМ-2018 вошел в символическую сборную турнира по версии ESPN.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2019 17:25
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 20 января 2019, 11:27

      это уже протухший продукт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 19 января 2019, 21:51

      Уже поздно а не пора

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 января 2019, 21:11

      Сам а Англии и после стух и скурвился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 19 января 2019, 20:38

      Поздновато уже -- в Зените место в основе гарантировано !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 19 января 2019, 19:03

      Тухлый Дзюба. Звучит не плохо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 19 января 2019, 18:41

      Много мнений, моё такое, съездить надо, но поедет ли?
      Его и здесь не плохо кормят!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 января 2019, 18:39

      Беляш после Англии так расцвёл, что может присоветовать...

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      Миша13 19 января 2019, 18:34

      Поздно..старый..здоровье..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Milaninho 19 января 2019, 18:17

      Вот Билялетдинов в Эвертоне и стух

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 19 января 2019, 18:00

      Да уже 10 лет играет и не затух, наоборот прогрессирует

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11