Билялетдинов: «Дзюбе давно пора уезжать. Если играть в одном чемпионате, можно затухнуть»

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о карьере Артема Дзюбы.

Ранее издание Nevasport сообщило об интересе к 30-летнему нападающему со стороны «Эвертона», за который Билялетдинов выступал с 2009 по 2012 год. «Р-Спорт» позже опроверг информацию.

«Трудно сказать, пригодится ли Дзюба «Эвертон». Из РПЛ туда уже уезжал Ньяссе, но зацепиться там у него не получилось. Может, получится у Дзюбы, если такой переход реально возможен. Он «Эвертону» мог бы быть полезен для смены стиля.

У них есть список, грубо говоря, из десяти фамилий, Артем может туда входить.

Стоит ли ему уезжать? Давно пора. У него зрелый возраст, нужно новое что-то попробовать. Если играть в одном чемпионате, то затухнуть можно. Конечно, «Эвертон» — середняк, там непростые времена, но тут не Артему выбирать клуб.

Хотелось бы, конечно, чтобы все наши играли за «Челси» или «Манчестер Сити», но раз туда не зовут, нужно пробовать в другом месте, ведь АПЛ — супер! », — сказал 33-летний игрок литовского «Тракая».