Билялетдинов: «Дзюбе давно пора уезжать. Если играть в одном чемпионате, можно затухнуть»

это уже протухший продукт
Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о карьере Артема Дзюбы.
Ранее издание Nevasport сообщило об интересе к 30-летнему нападающему со стороны «Эвертона», за который Билялетдинов выступал с 2009 по 2012 год. «Р-Спорт» позже опроверг информацию.
«Трудно сказать, пригодится ли Дзюба «Эвертон». Из РПЛ туда уже уезжал Ньяссе, но зацепиться там у него не получилось. Может, получится у Дзюбы, если такой переход реально возможен. Он «Эвертону» мог бы быть полезен для смены стиля.
У них есть список, грубо говоря, из десяти фамилий, Артем может туда входить.
Стоит ли ему уезжать? Давно пора. У него зрелый возраст, нужно новое что-то попробовать. Если играть в одном чемпионате, то затухнуть можно. Конечно, «Эвертон» — середняк, там непростые времена, но тут не Артему выбирать клуб.
Хотелось бы, конечно, чтобы все наши играли за «Челси» или «Манчестер Сити», но раз туда не зовут, нужно пробовать в другом месте, ведь АПЛ — супер! », — сказал 33-летний игрок литовского «Тракая».
- Воспитанник «Спартака» Дзюба выступает за петербургский клуб с 2015 года.
- Его контракт действует до июня 2020 года.
- В текущем розыгрыше чемпионата игрока провел 16 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
- Автор трех голов и двух ассистов на ЧМ-2018 вошел в символическую сборную турнира по версии ESPN.