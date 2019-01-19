«Р-Спорт»: Дзюба не интересен «Эвертону», контактов не было

Спортивный отдел РИА Новости опроверг информацию об интересе «Эвертона» к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

«Бомбардир» со ссылкой на Nevasport писал о том, что английский клуб может арендовать сине-бело-голубым Николу Влашича (выступает за ЦСКА) и подписать 30-летнего Дзюбу.

«Дзюба находится на сборе вместе с «Зенитом» и готовится к турниру с участием своего клуба, «Спартака», «Локомотива» и «Ростова», который пройдет в Дохе.

Никаких контактов по вопросу перехода в «Эвертон» не было. Клубу из Ливерпуля он не интересен», – сообщил источник.

Кубок «Матч Премьер» с участие четырех клубов РПЛ пройдет с 21 по 29 января.