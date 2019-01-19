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    «Р-Спорт»: Дзюба не интересен «Эвертону», контактов не было

    Спортивный отдел РИА Новости опроверг информацию об интересе «Эвертона» к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

    «Бомбардир» со ссылкой на Nevasport писал о том, что английский клуб может арендовать сине-бело-голубым Николу Влашича (выступает за ЦСКА) и подписать 30-летнего Дзюбу.

    «Дзюба находится на сборе вместе с «Зенитом» и готовится к турниру с участием своего клуба, «Спартака», «Локомотива» и «Ростова», который пройдет в Дохе.

    Никаких контактов по вопросу перехода в «Эвертон» не было. Клубу из Ливерпуля он не интересен», – сообщил источник.

    Кубок «Матч Премьер» с участие четырех клубов РПЛ пройдет с 21 по 29 января.

    • Дзюба выступает за петербургский клуб с 2015 года.
    • Его контракт действует до июня 2020 года.
    • В текущем розыгрыше чемпионата игрока провел 16 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
    • Автор трех голов и двух ассистов на ЧМ-2018 вошел в символическую сборную турнира по версии ESPN.

    Источник: «Р-Спорт»

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    19.01.2019 16:43
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 20 января 2019, 14:19

      Аршавин же сказал , Дзюба старый для АПЛ..

      1
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      Рейтинг: +8028

      nik55 20 января 2019, 09:43

      Nevasport----гнилой источник как и сам футболер Бздюба

      0
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      Рейтинг: 0

      Geuyhere 19 января 2019, 21:24

      " Last a uns.ru " Вот парни экспрессы отличные состaвляют брал подписку на 10 дней сегодня закончилась, профита сделал 92400 руб!!!!! L a s t a u n s . r u

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 января 2019, 21:12

      Эвертон не команда Дзюбы. Слишком мелкая...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > prezent2017 20 января 2019, 06:57

      лучше в мелкой играть чем в крупной протирать)))!?

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 19 января 2019, 20:42

      А кому сейчас сам Эвертон интересен -- середнячок конкретный !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 января 2019, 18:37

      Я бы ооооочень удивился, если бы по окончании трансферного "окна" Дзюба покинул бы чемпионат РПЛ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 января 2019, 18:31

      Дзюба нужен только для фейков разным изданиям, чтобы заполнять новостную ленту...

      4
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 19 января 2019, 17:49

      такая корова нужна бомжам и больше не кому

      2
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 > латунный сепаратист 19 января 2019, 18:32

      Ну если быть честным то в российском чемпионате среди игроков российских Артем очень не плохо играет.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Миша13 19 января 2019, 18:40

      Не тот вид спорта он выбрал! С его комплекцией и захватами руками , желанием поваляться на газоне нужно было в регби идти! Но.....там, видимо, с финансами похуже!

      2
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 19 января 2019, 17:31

      Такая корова нужна самому...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 января 2019, 17:18

      Это что себе позволяет этот Эвертон!!!??? Что значит Дзюба не нужен им? Между прочим, это "заслуженный мастер спорта"!!! У вас играет хоть один ЗМС?

      6
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 > Сильвербой 19 января 2019, 17:27

      Точно..он с Путиным за руку здоровался..а это вам не шутки..

      2
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