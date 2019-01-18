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    «Барселона» в 1/4 финала Кубка Испании сыграет с «Севильей», «Реал» – с «Жироной»

    Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании. «Барселона», действующий победитель, встретится с «Севильей». Полностью пары выглядят так.

    «Реал»«Жирона»,

    «Хетафе»«Валенсия»,

    «Севилья» — «Барселона»,

    «Эспаньол»«Бетис».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2019 19:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 января 2019, 10:20

      Ничего так пары, однако. Реалу будет непросто, да и Барсе тоже, наверное.

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      Рейтинг: +12344

      DeStar 18 января 2019, 20:21

      Кстати, че там с барсой и не заявленным игроком? все нормально закончилось?

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 19 января 2019, 10:19

      Леванте неправильно истолковал регламент) Барса заранее знала, что его можно было выпускать, это было обдуманное решение, а не прокол.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 18 января 2019, 20:04

      севилья даст бой конечно но в итоге проиграет барсе. реалу бы стоит побороться за кубок иначе они хрен че выиграют за этот сезон)))

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 18 января 2019, 19:38

      Барселона хочет продать Коута?

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Санёк 17 18 января 2019, 20:03

      нет !

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