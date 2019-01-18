«Барселона» в 1/4 финала Кубка Испании сыграет с «Севильей», «Реал» – с «Жироной»

Ничего так пары, однако. Реалу будет непросто, да и Барсе тоже, наверное.
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании. «Барселона», действующий победитель, встретится с «Севильей». Полностью пары выглядят так.
«Севилья» — «Барселона»,
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании. «Барселона», действующий победитель, встретится с «Севильей». Полностью пары выглядят так.
«Севилья» — «Барселона»,
Кстати, че там с барсой и не заявленным игроком? все нормально закончилось?
севилья даст бой конечно но в итоге проиграет барсе. реалу бы стоит побороться за кубок иначе они хрен че выиграют за этот сезон)))
Барселона хочет продать Коута?
нет !