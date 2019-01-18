Рэшфорд – перед матчем с «Брайтоном»: «Кто хочет семь побед?»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд опубликовал пост в инстаграме накануне домашней встречи 23-го тура АПЛ с «Брайтоном».

«Кто хочет семь побед?» – написал англичанин.

Под руководством Уле-Гуннара Сульшера «МЮ» выиграл шесть матчей подряд. Норвежец возглавил команду 19 декабря после увольнения Жозе Моуринью. В течение этого периода «Юнайтед» обыграл «Кардифф» (5:1), «Хаддерсфилд» (3:1), «Борнмут» (4:1), «Ньюкасл» (2:0) и «Тоттенхэм» (1:0) в АПЛ и «Рединг» (2:0) в Кубке Англии.

После 22-х туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон» состоится в субботу, 19 января, и начнется в 18:00 по московскому времени.