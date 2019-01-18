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    Рэшфорд – перед матчем с «Брайтоном»: «Кто хочет семь побед?»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд опубликовал пост в инстаграме накануне домашней встречи 23-го тура АПЛ с «Брайтоном».

    «Кто хочет семь побед?» – написал англичанин.

    Под руководством Уле-Гуннара Сульшера «МЮ» выиграл шесть матчей подряд. Норвежец возглавил команду 19 декабря после увольнения Жозе Моуринью. В течение этого периода «Юнайтед» обыграл «Кардифф» (5:1), «Хаддерсфилд» (3:1), «Борнмут» (4:1), «Ньюкасл» (2:0) и «Тоттенхэм» (1:0) в АПЛ и «Рединг» (2:0) в Кубке Англии.

    • После 22-х туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.
    • Матч «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон» состоится в субботу, 19 января, и начнется в 18:00 по московскому времени.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Маркуса Рэшфорда

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    18.01.2019 13:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 16:43

      Должны победить.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 января 2019, 14:41

      Ну с брайтоном я думаю не проблема будет победу им добыть.. Посмотрим как с топ4 играть будут..

      0
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      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > mihail200606 18 января 2019, 18:24

      да впервые за долгое время есть увереность в победе над аутсайдером мю потихоньку возвращается а по поводу топов думаю 25 арсенал пройдут вполне

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 18 января 2019, 14:35

      Обязательно воткни ногу в газон в штрафной площадке Брайтона, тогда точно выиграешь

      0
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      Рейтинг: +393

      jengais 18 января 2019, 14:21

      Я хочу!!

      1
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 18 января 2019, 14:16

      Жду с нетерпением начало матча!

      3
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